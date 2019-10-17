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Девочка из Херсона стала принцессой мира: фото маленькой красотки

STYLERПерсоны    17.10.2019 - 18:59
Девочка из Херсона стала принцессой мира: фото маленькой красотки
В конкурсе "Принцесса мира" победила девочка из Херсона (коллаж: РБК-Украина)

Шестилетняя украинка победила в конкурсе красоты "Принцесса мира 2019"

В международном конкурсе красоты "Принцесса мира 2019", который проходил в Турции, победила Валерия Воробьева - шестилетняя украинка из Херсона. О маленькой красотке рассказывает UA: Херсон в Facebook.

Мама девочки Светлана Воробьева говорит, что в июне Лера получила гран-при в конкурсе "Принцесса Европы", который проходил в Коблево. После чего девочку пригласили на "Принцессу мира" в Кушадасы (Турция).

Девочка из Херсона стала принцессой мира: фото маленькой красотки

"Принцесса мира 2019" Валерия Воробьева (фото: facebook.com/suspilne.kherson)

В этом году в конкурсе с тридцатилетней историей принимали участие маленькие красотки из 35-ти стран.

В Турции девочка с мамой провела две недели, во время которых нашла много друзей из разных стран мира.

Девочка из Херсона стала принцессой мира: фото маленькой красотки

"Принцесса мира 2019" Валерия Воробьева (фото: facebook.com/suspilne.kherson)

Моделлингом Лера стала заниматься год назад. Все началось с дефиле в детском садике. А потом был конкурс "Принцесса Херсонщины", в котором девочка получила первое место.

После победы в Турции Леру пригласили на конкурс "Мини-мисс мира 2020".

Принцесою всесвіту 2019 стала 6-річна Валерія Воробйова з Херсона.

Принцесою Всесвіту-2019 стала шестирічна Валерія Воробйова з Херсона. Титул дівчинка здобула на міжнародному конкурсі у Туреччині. Його організовує Всесвітня ліга краси та моди. Участь у конкурсі брали 35 дітей з усього світу. Детальніше - за посиланням: https://ks.suspilne.media/news/43045. Светлана Воробьева Yury Harchenko Оксана Пономарева

Опубліковано UA: ХЕРСОН Четвер, 17 жовтня 2019 р.

В конкурсе "Принцесса мира" победила девочка из Херсона (видео: facebook.com/suspilne.kherson)

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