Мисс Украина Вселенная-2019 Анастасия Суббота показала роскошное платье для престижного конкурса

Анастасия Суббота (фото: instagram.com/awwsaturday)

Необычное платье Анастасии показывает всю Украину с высоты птичьего полета

Зеленый цвет стал символом этого года. Национальный костюм, который Мисс Украина Вселенная-2019 Анастасия Суббота представит в финале конкурса "Мисс Вселенная" в США называется "Зеленая Украина".

Конкурс красоты Мисс Вселенная (Miss Univrse) является самым престижным в мире. Самый зрелищный и ожидаемый перформанс Мисс Вселенной – конкурс национальных костюмов, бурно обсуждаемый влиятельной мировой прессой, включая журнал Vogue и ведущие мировые СМИ. Это незабываемый парад национальных символов всех стран и яркий момент главного праздника красоты. По многолетней традиции самый красивый костюм получает специальный приз от оргкомитета Мисс Вселенная. "Мы всегда тратим много сил и креатива на подготовку именно национального костюма. Во-первых, мы любим свою страну и во-вторых это определенное послание от нас миру" - говорит о костюме Председатель Национального комитета Мисс Украина Вселенная Анна Филимонова.

Идея костюма Анастасии Субботы - показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета. Такой, как мы ее любим и знаем: с ее неповторимыми лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной. У костюма также есть своя "зеленая идеология", которая призывает всех украинцев помнить, что мы должны ежедневно менять себя и свои привычки, беречь природу, чтобы наши потомки могли увидеть Украину такой же прекрасной.

Авторы костюма - дизайн-студия SVITLO – уже традиционно, четвертый год подряд, делают костюм для победительниц Мисс Украина Вселенная. Для изготовления костюма было использовано 1000 лоскутов ткани разных оттенков зелёного цвета и фактур. Наряд декорирован нашивками из перьев, пайетками и кружевами с эффектом 3D. Головной убор изготовлен из живых веток, колосьев, цветков мальвы, стеблей кукурузы, а внутри вмонтирована подсветка. Все это - ручная работа мастеров студии SVITLO. Костюм весит 28 кг. Над изготовлением костюма кропотливо работала команда из 10 человек на протяжении 2,5 месяцев.

Отметим, что новой обладательницей короны Мисс Украина-Вселенная-2019 стала 26-летняя профессиональная модель Анастасия Суббота из Запорожья. Девушка с детства увлекается конкурсами красоты, является обладательницей титула "Мини мисс Запорожье".