Українка стала новою Miss International Summer: яскраві фото переможниці

Переможницею Miss International Summer 2019 стала 33-річна українка Анна Гаврилів. Престижний міжнародний конкурс краси відбувся у Манілі на Філіппінах - на ньому журі визначає нову королеву не лише за зовнішніми даними, але і такими якостями, як розум та працьовитість.

Головна "літня" Miss цього року на своїй сторінці у Facebook тепло подякувала батькам та чоловіку за підтримку і зазначила, що участь у таких конкурсах - не для нереалізованих жінок та "фіф", а для сильних і стійких.

"Бо треба бути дуже сильною, аби знайти в собі сили виставити себе на суд, бути готовою до поразки, відбути весь процес у солідарності, толерантності, позитиві та до кінця", - сказала львів'янка.

Miss International Summer 2019 стала українка Анна Гаврилів (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)

Гаврилів також наголосила, що докторами наук стають не найрозумніші, лідерами думок - не наймудріші, королевами - не найкрасивіші, а ті, у яких є "сила йти до кінця".

Ідея та мета конкурсу Miss International Summer - популяризація туристичних напрямків у країнах, які представляють учасниці. Переможницею стає дівчина, яка займається цим просуванням та знає всі "родзинки" рідного краю (пам'ятки, історію, культуру, традиції та звичаї, природні ресурси).

Miss International Summer 2019 стала українка Анна Гаврилів (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)

Українка Гаврилів - засновниця і керівниця благодійного фонду "Спадщина.UA", а до цього була головою Ukraine Partner Group і арт-менеджером фестивалю "Ляльковий світ" у Львові.

Додамо, що в цьому році для Анни нинішнє досягнення в конкурсі стало не першим. Так, дівчина в травні стала другою віце-пані конкурсу краси "Місіс Східна Європа".

Українку Анну Гаврилів у травні 2019 відзначили на конкурсі краси "Місіс Східна Європа" (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)

Дівчина вчилася у Львові в Ліцеї міжнародних відносин ним. Василя Стуса, Бізнес-школі місцевого інституту менеджменту та у Львівській національній академії мистецтв. Також вона проходила навчання в Sayville high school в Нью-Йорку.

Анна Гаврилів зі Львова стала Miss Summer International 2019 (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)