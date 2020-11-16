Украинка рассказала, как открыть успешный бизнес в Польше: регистрация ничего не стоит

Украинка рассказала, как открыть бизнес в Польше (коллаж: РБК-Украина)

Украинка рассказала, как стала в Польше успешной бизнес-леди

Украинка Елена Завадская рассказала, как уехала в Польшу работать горничной, а стала владелицей хостела. Женщине удалось сделать такую головокружительную карьеру всего лишь за год.

Из Острога Ровенской области Елена уехала в соседнюю страну на заработки шесть лет назад. В Варшаве она устроилась горничной, а через год у нее уже был собственный бизнес, пишет expres.online.

С того времени дело Елены было удостоено двух премий в туристической отрасли, среди них - польская премия "Орлы туризма".

"Шесть лет назад я работала хореографом в частной школе в Киеве, - рассказывает 35-летняя Елена Завадская. - Захотелось перемен. Решила на лето поехать в Варшаву, посмотреть, как у меня там сложится. Устроилась горничной в отель в центре города. Быстро влилась в коллектив, получила благосклонность руководительницы".

Каждый день Елена работала с 8.00 до 16.00. Дважды в неделю посещала курсы польского - готовилась к экзамену, чтобы получить карту временного пребывания. Также занималась музыкой, без которой не представляет жизнь: ходила на репетиции камерного хора. А с 21.00 до 1.00 имела еще одну подработку.

"Через три месяца я получила повышение - стала бригадиршей: мне подчинялись старшие коллеги польки. Конечно, отношение ко мне было не всегда благосклонным. Но я пыталась держать коллектив в хорошем настроении", - вспоминает Елена.

Елена Завадская

Вскоре женщина сменила работу, стала работать горничной в лучшем пятизвездочном отеле. На тот момент уже имела карту постоянного пребывания. Именно в это время у Елены родилась идея - открыть собственный хостел.

"Я знала, что с арендой жилья в Польше у украинцев часто возникают проблемы. Владельцы квартир обычно хотят подписывать договор об аренде на год, но это не всегда удобно - потому что человек, например, приехал на заработки на значительно меньший срок. Да и в целом аренда квартиры - дорога. Поэтому у меня возникла идея открыть бюджетный хостел", - рассказывает она.

Были с открытием своего дела и проблемы

Тогда ей взялся помогать друг из Запорожья, который одолжил стартовый капитал. Но больше ни в чем не помогал. Женщина уволилась, оставив лишь вечернюю подработку. Почти четыре месяца жила за 1200 злотых в месяц (8 600 грн). Все это время составляла бизнес-план, искала объект для хостела.

"Успех пришел быстро, потому что наш хостел был одним из первых такого типа в Варшаве. Мы стали хорошо зарабатывать. И вот партнер понял нюансы бизнеса, поэтому решил, что я ему больше не нужна. Через два месяца втайне от меня открыл свой хостел и стал переманивать наших клиентов", - рассказывает Елена.

Партнер создал Елене очень много проблем. Дошло до того, что хостел пришли проверять пограничники. Искали нелегалов, наркотики. Но женщине было нечего скрывать. С партнером она рассчиталась, и их пути разошлись.

В хостеле есть 51 место. Комнаты различной категории, от шестиместных до одноместных номеров. Персонал здесь из Украины.

Ранее среди клиентов хостела были в основном украинские заробитчане. А перед карантином в 2019 году Елена переориентировала хостел на польский рынок - а именно на туристов. Когда началась пандемия и туристов стало меньше, хостел не закрывали.

"В Польше ввели 14 дней обязательной изоляции для приезжих извне Европейского Союза. Поэтому мы стали принимать людей на карантин. Организовывали им досуг на свободное время - в холле играли в монополию, я проводила тренинги по финансовой грамотности", - вспоминает предпринимательница.

Как открыть свой бизнес в Польше

"Бумажная волокита в открытии бизнеса в Польше занимает от 2 до 7 дней, - говорит украинка. - Сама регистрация бизнеса ничего не стоит. Кстати, в Польше есть разные виды налога, в зависимости от вида бизнеса. Если это индивидуальная предпринимательская деятельность, то надо платить 19% прибыли".

Среди своих недоработок Елена называет то, что не влилась в бизнес-среду поляков - это бы гарантировало ей поддержку в бизнесе. А вот украинские предприниматели редко ладят в Польше.

"Они редко здесь поддерживают друг друга, - добавляет Елена. - Наши люди почему-то забывают, что хорошие отношения дадут больше результатов в будущем, чем один раз использовать человека и выбросить ее из своей жизни".

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