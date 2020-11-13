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Ресторан стал храмом, а хостел - монастырем: как бизнесмен из Тернополя выживает на карантине

Тернополь, Пятница 13 ноября 2020 13:08
Ресторан стал храмом, а хостел - монастырем: как бизнесмен из Тернополя выживает на карантине
Бизнесмен из Тернополя сделал ресторан храмом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Предприниматель из Тернополя оформил свой бизнес, как религиозную организацию

Бизнесмен из Тернополя Тарас Ковальчук нашел в лазейку в законодательстве, чтобы выжить во время усиления карантина в Украине. Мужчина оформил свой ресторан и хостел как религиозную организацию.

Об этом предприниматель написал на своей Facebook-странице.

Ковальчук возмущен тем, что правительство не слышит бизнесменов, которые едва выжили после первого карантина. По его мнению, лучше закрыть полностью все на 14 дней, чем растягивать карантин постепенным ужесточением мер.

"Лучше закрыть все тогда на 14 дней, но реально все на полный локдаун и Эпицентр также с Сильпо, АТБ и аптеками, выдача только через окно. Ну и от дома не дальше чем на 500 метров. Тогда может, будет результат, а не эти полдействия", - пишет Ковальчук.

Тогда предприниматель начал искать юридический механизм. И он нашелся в опыте других стран. К примеру в Польше есть фитнес-центр, ставший церковью.

"Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию. Поэтому сегодня 12.11.2020 десять единомышленников на общем собрании проголосовали о создании религиозной организации "Братство Лысых" и утверждении устава", - нашелся бизнесмен.

Теперь по выходным хостел будет работать в формате монастыря, а ресторан как храм.

Ресторан стал храмом, а хостел - монастырем: как бизнесмен из Тернополя выживает на карантине

Бизнесмен из Тернополя оформил себя как религиозную организацию (фото: facebook.com/kovalli.in.ua)

Напомним, что в Украине с субботы, 14 ноября, начнет действовать карантин выходного дня.

Также мы писали, что для пенсионеров сделали важное уточнение по карантину выходного дня.

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