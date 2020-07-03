Бизнес с нуля: топ лучших книг для предпринимателей

Лучшие книги про бизнес для предпринимателей (коллаж: РБК-Украина)

Мы собрали лучшие аудиокниги про бизнес и для бизнесменов. Слушайте, на здоровье!

Будь вы начинающий или уже опытный предприниматель, всегда важно быть на плаву, постоянно узнавать инсайты, анализировать кейсы других компаний и не бояться применять теорию на практике. Именно хорошие бизнес-книги могут дать вам "пищу для ума", а также практические советы по развитию своего дела.

Для удобства и экономии времени предлагаем вам слушать аудиокниги. В автомобиле, общественном транспорте, во время приготовления ужина или утренней пробежки - включайте в своих смартфонах бизнес-литературу, чтобы ваше свободное от работы время проходило еще с большей пользой.

Вместе с медиасервисом MEGOGO мы собрали лучшие аудиокниги для предпринимателей. Они научат вас быстро принимать решения, влияющие на долгосрочную перспективу, выигрывать у конкурентов, влюблять в себя клиентов, превращать сотрудников в адептов вашей компании, грамотно использовать ресурсы и больше успевать.

Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели (Эрик Рис)

Придумать идею и затем реализовать ее не так сложно. Сложно сделать так, чтобы продукт продавался, чтобы он рос и был узнаваемым. Прослушав эту книгу, вы совершенно по-другому станете смотреть на процесс реализации новых идей - будь вы стартапер или руководитель давно работающего бизнеса.

В своей книге автор наводит разные методы, имеющую строго определенные шаги. Основная его идея заключается в быстром тестировании новых продуктов на реальных потребителях и постоянной корректировке бизнес-модели.

Аудиокнигу можно послушать по ссылке.

Ноу-хау: 8 навыков, которыми вам необходимо обладать, чтобы добиваться результатов в бизнесе (Рэм Чаран)

Рэм Чаран подробно изложил свой опыт в международных компаниях и поделился уникальными идеями, которые, по его словам, помогут предпринимателям построить успешную компанию, улучшить существующую стратегию и репутацию бренда. Но самый большой плюс книги - это практичность рекомендаций автора: никаких вам красивых замыленных теорий, заставляющих чесать затылок и говорить: "Да, это интересно, но что мне делать в понедельник утром?". Для Рэма Чарана именно возможность применить его идеи "в понедельник утром" является главным критерием их правильности.

Аудиокнигу можно послушать по ссылке.

Управление бизнесом по методикам спецназа: Советы снайпера, ставшего генеральным директором (Брэндон Уэбб, Джон Дэвид Манн)

Вас может удивить, что бывший снайпер подразделения "морских котиков" написал бизнес-книгу. Но в этом нет ничего странного. Бойцы отрядов особого назначения обладают навыками, которые, во-первых, помогают им успешно справиться с заданием, а во-вторых, чрезвычайно эффективны не только на войне, но и в бизнесе. Брэндон Уэбб успешно применил опыт, полученный за время службы в ВМС США, когда создавал собственную медиасеть Hurricane Group, Inc.

В своей книге Брэндон рассказывает об уроках, которые получил за время военной службы и которые помогут любому предпринимателю стать "спецназовцем в бизнесе".

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Азиатский стиль управления: как руководят бизнесом в Китае, Японии и Южной Корее (Синг Онг Ю)

Чтобы установить долгосрочные, доверительные отношения с восточными руководителями, их западным коллегам необходимо понимать основные элементы деловой культуры Востока и тонкости ведения переговоров.

В своей книге бизнес-консультант из Сингапура Синг Онг Ю рассматривает разные модели китайской, японской и корейской системы управления, а также теории, лежащие в их основе. Он приводит примеры успешных и неудачных попыток выхода западных компаний на восточные рынки. Благодаря знаниям, подробно изложенных в этой аудиокниге, вам будет проще понять азиатских партнеров и выстроить с ними успешное сотрудничество.

Аудиокнигу можно послушать по ссылке.

Письма Безоса: 14 принципов роста бизнеса от Amazon (Стив Андерсон)

Что способствовало беспрецедентному росту компании Amazon? Как Джефф Безос, основатель и глава компании, сумел превратить книжный магазин в бизнес стоимостью триллион долларов? Безос не скрывает секрет успеха: ежегодно он рассказывает о своей стратегии и принципах управления в письмах к акционерам.

Стив Андерсон внимательно изучил все письма Безоса и выделил 14 ключевых принципов роста бизнеса от Amazon. Вы узнаете, как Джефф Безос руководит своей компанией, и сможете применить эти принципы в любом бизнесе и в любой стратегии.

Аудиокнигу можно послушать по ссылке.

Alibaba и умный бизнес будущего: Как оцифровка бизнес-процессов изменила взгляд на стратегию (Цзэн Мин)

Руководители уже не успевают постоянно адаптировать бизнес под все новые и новые изобретения. Роль настройщика процессов должен взять на себя искусственный интеллект: он быстрее и лучше любого человека выберет правильную цену, выстроит саму короткую цепочку поставок, предупредит об изменении спроса и спрогнозирует, что и когда надо закупить. А чтобы все это стало возможным, все бизнес-процессы компании должны быть оцифрованы. Именно так сейчас конкурируют ИТ-гиганты мирового бизнеса, включая Alibaba, которая в этой области добилась поразительных успехов.

В книге рассказано о внутренней кухне Alibaba, основных стратегиях и нюансах развития умного бизнеса. Написанная главным стратегом компании, эта книга - ценное руководство для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя в океане новой цифровой экономики.

Послушать аудиокнигу можно по ссылке.

Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix (Патти МакКорд)

Пэтти Маккорд - легенда американского HR, консультант по вопросам культуры и лидерства, директор по персоналу Netflix. За свою карьеру в Netflix Пэтти удалось создать сильную талантливую команду и развить профессиональные навыки сотрудников компании, занимающей одну из лидирующих позиций среди развлекательных корпораций мира. Пэтти выработала собственные методы и создала культурный кодекс Netflix. Она считает, что у каждого человека есть силы и талант, а задача менеджера эти качества увидеть и развить.

Делясь секретами управления персоналом, Пэтти показывает, как разработанные ею методы могут быть применены в бизнесе. В конце каждой главы приводятся основные тезисы и вопросы, над которыми стоит задуматься.

Аудиокнигу можно послушать по ссылке.

Моя жизнь и работа / Моє життя та робота (Генри Форд)

О Генри Форде еще при его жизни слагали легенды, и до сих пор некоторые факты его биографии не являются окончательно подтвержденными или опровергнутыми. Однако неоспоримым остается то, что смыслом его жизни была работа. О том, как выглядит и работает идеальный продавец в компании Форда, действительно ли нам нужны автомобили и зачем приучать детей инвестировать в себя - в этой уникальной аудиокниге.

Это не только мемуары гениального инженера, но и квинтэссенция жизненной мудрости из первых уст "отца" автопромышленности США, философия крупного бизнеса и опыт основания крупнейшей в человеческой истории индустрии. Генри Форд "молчал" на протяжении своей жизни, не общался с прессой и не давал практически никаких интервью, но все взгляды и откровения выразил в своей единственной книге.

Аудиокнигу можно послушать по ссылке.

101 успешный кейс от брендов с мировым именем (Джайлс Льюри)

Истории Pinterest, Chanel № 5, Corona, Brewdog, Spanx, LG, KFC, WWF, "Мировых рекордов Гиннеса", Coca-Cola и других всемирно известных брендов в одной книге. Все кейсы распределены по разделам, поэтому представляют собой убедительный инструментарий, подкрепленный опытом компаний с мировым именем.

Послушать аудиокнигу можно по ссылке.

PIXAR. Перезагрузка. Гениальная книга по антикризисному управлению (Лоуренс Леви)

Компания, которая заставила всех влюбиться в большой анимационный мир. Ранее она была куплена Стивом Джобсом у Джорджа Лукаса всего за 5 миллионов долларов, а сегодня оценивается в десятки миллиардов. В своей книге Лоуренс Леви - юрист, бизнес-консультант, первый финансовый директор Pixar и правая рука Стива Джобса - рассказывает, что именно стало движущей силой Pixar и как ей удалось справиться с многочисленными трудностями.

Книга рассказывает вдохновительные истории о людях, которые не побоялись выйти за рамки стандартов, об уникальных эффективных процессах и ключевых решениях, которые полностью поменяли сознание потребителей. А также о том, как грамотное управление руководителей и контроль над ситуацией могут противостоять любым рискам.

Послушать аудиокнигу можно по ссылке.

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Автор: Светлана Мащенко