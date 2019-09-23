ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинка победила на престижном фитнес-турнире Шварценеггера: фото красотки

STYLERЖизнь    23.09.2019 - 08:55
Украинка победила на престижном фитнес-турнире Шварценеггера: фото красотки
Оксана Оробец (фото: facebook.com/Oksana-Orobets)

Девушка получила награду от самого Арни

Уроженка Черкасс Оксана Оробец победила на престижном международном турнире по фитнесу.

Фитнес-модель получила от Арнольда Шварценеггера золотую медаль и 5000$. Первенство на турнире Arnold Classik Europe IFBB Elite Pro в категории женский фитнес свыше 163 см Оксане удалось завоевать благодаря упорной многолетней работе над собой.

Оксана Оробец (фото: facebook.com/Oksana-Orobets)

Чемпионат самых красивых мужских и женских тел состоялся в субботу, 21 сентября, в испанской Барселоне в выставочном комплексе "Фира Барселона".

Award ceremony @arnoldclassiceurope @schwarzenegger @ifbbelitepro_official @ifbb_elitepro_ukraine_official #fitness #elitepro #ifbb #1place

Опубліковано Оксана Оробец Неділя, 22 вересня 2019 р.

Оксана Оробец победила на турнире по фитнесу (видео: facebook.com/Oksana-Orobets)

Ранее мы писали, что Андрей Кимач, украинский оперный певец, несколько лет работал в Польше, чтобы чтобы заработать деньги на прослушивания. Результатом стала победа на престижном международном конкурсе.

Для упругих ягодиц: Оля Полякова показала "соблазнительную" тренировку в бассейне (видео) Как правильно сочетать еду и тренировки: диетолог дала ответ
Новости Украины победа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь