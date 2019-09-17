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Известный украинский оперный певец поехал на заработки, чтобы победить в конкурсе

STYLERЖизнь    17.09.2019 - 20:32
Известный украинский оперный певец поехал на заработки, чтобы победить в конкурсе
Фото: Андрей Кимач (site.ua)

Андрей Кимач несколько лет работал в Польше, чтобы достичь своей цели

Оперный певец Андрей Кимач стал лучшим оперным певцом мира по версии ВВС и одержал победу в престижном конкурсе "Кардиффские голоса", но успех дался украинцу не так легко. Парень из винницкого села должен был долго упорно работать и даже съездить на заработки в Польшу, чтобы заработать деньги на прослушивания. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

На конкурсе в Британии Андрей исполнил украинскую песню "Ой ти, дівчино, з горіха зерня". Певец рассказывает, что два года в Польше работал на заводе по изготовлению стиральных машин и на мебельной фабрике. Пением занимался по выходным, а все деньги тратил на поездки на прослушивания.

"За свою мечту нужно работать. В Польше я работал по 12 часов с перерывами по 10 минут", - вспоминает Андрей Кимач.

На данный момент Кимач готовится к сольному концерту в Берлине, должен подписать несколько контрактов с европейскими театрами и уже получил приглашение выступить в Национальной опере.

Андрей никогда не ходил в музыкальную школу, но всю свою жизнь мечтал о музыкальной карьере. Сейчас он с семьей живет в Херсоне.

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