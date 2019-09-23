ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: фото красуні

STYLERЖиття    23.09.2019 - 08:55
Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: фото красуні
Оксана Оробець (фото: facebook.com/Oksana-Orobets)

Дівчина отримала нагороду від самого Арні

Уродженка Черкас Оксана Оробець перемогла на престижному міжнародному турнірі з фітнесу.

Фітнес-модель отримала від Арнольда Шварценеггера золоту медаль та 5000$. Першість на турнірі Arnold Classik Europe IFBB Elite Pro в категорії жіночий фітнес понад 163 см Оксані вдалося завоювати завдяки наполегливій багаторічній роботі над собою.

Оксана Оробець (фото: facebook.com/Oksana-Orobets)

Чемпіонат найкрасивіших чоловічих і жіночих тіл відбувся в суботу, 21 вересня, в іспанській Барселоні у виставковому комплексі "Фіра Барселона".

Award ceremony @arnoldclassiceurope @schwarzenegger @ifbbelitepro_official @ifbb_elitepro_ukraine_official #fitness #elitepro #ifbb #1place

Опубліковано Оксана Оробець Неділя, 22 вересня 2019 р.

Оксана Оробець перемогла на турнірі з фітнесу (відео: facebook.com/Oksana-Orobets)

Раніше ми писали, що Андрій Кимач, український оперний співак, кілька років працював в Польщі, щоб заробити гроші на прослуховування. Результатом стала перемога на престижному міжнародному конкурсі.

Для пружних сідниць: Оля Полякова показала "спокусливе" тренування в басейні (відео) Як правильно поєднувати їжу і тренування: дієтолог дала відповідь
Новини України победа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся