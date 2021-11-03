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Ровенская королева красоты обозвала жителей родного города "алкашами и нищебродами" (видо)

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Ровно, Среда 03 ноября 2021 15:27
Ровенская королева красоты обозвала жителей родного города "алкашами и нищебродами" (видо) Фото: Блогер и "Мисс Ровенщина 2014" Екатерина Крылова вляпалась в скандал (kliker.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Блогер из Ровно и обладательница титула "Мисс Ровенщина 2014" Екатерина Крылова (Катя Майами), которая недавно оскандалилась из-за видео с раздеванием в троллейбусе, теперь отличилась нелестным высказыванием о жителях родного города.

Обидные слова девушки в адрес ровенчан прозвучали в шоу "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ.

По сценарию передачи нужно было за 4 часа, получив сумму в 5 тысяч гривен, выбрать и купить одежду на определенное событие для другой участницы шоу.

Во время примерки и одевания Крыловой у нее случился неприятный разговор с партнершей программы.

Инстаблогер высказала мнение, что девушка, которая ее одевала, похожа на легкомысленных барышень, привлекающих старших мужчин из конкурсов красоты.

"Ты создаешь впечатление девушки, которая встречается со старшими женатыми мужчинами... Девочки, которые обычно ходят на конкурсы красоты, они как раз и выбирают этот путь", - сказала Екатерина, сама бывшая участница конкурса красоты.

Ровенская королева красоты обозвала жителей родного города &quot;алкашами и нищебродами&quot; (видо)

Мисс Ровенщина 2014 Екатерина Крылова отличилась грубым высказыванием о жителях Ровно (фото: скриншот)

В свою очередь другая участница шоу парировала язвительной фразой, мол, "наверное в твоем опыте были только старые дедушки с пузиками". На что Крылова неожиданно пренебрежительно высказалась о жителях своего города.

"Да, у нас в Ровно живут одни алкаши, наркоманы, нищеброды", - заявила девушка.

Ведущий шоу Алексей Дурнев, комментируя такие реплики, озвучил предположение, что блогер, вероятно, домой возвращаться не собирается.

Видео: Мисс Ровенщина 2014 и блогер Екатерина Крылова обидно высказалась о жителях своего города

Напомним, недавно украинская блогерша влипла в скандал, назвав Львов "дырой", а горожан "дикими".

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Ровно Королева красоты
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