Украинец удивил достижением: проехал почти 600 км на велосипеде, играя на дудке гимн Украины

"Этот музыкальный инструмент он сделал сам из пластиковых трубок. Впоследствии он прикрепил дудку к рулю транспортного средства", - написала Машкова.

Владислав начал свой путь 5 августа в Первомайске Николаевской области, а закончил через три дня в Тернополе.

Владислав Козаченко (фото: facebook.com/Ксюша Машкова)

"Придумал то, что умею лучше всего. А лучше всего я умею ездить на велосипеде и играть на дудке. Появилась такая идея", - сказал мужчина.

Такой необычный заезд мужчина посвятил 30-летию Независимости Украины. При этом он хотел зарегистрировать свое достижение в Национальном реестре рекордов Украины, но там не захотели принимать его заявку.