Українець здивував досягненням: проїхав майже 600 км на велосипеді, граючи на сопілці гімн України

"Цей музичний інструмент він зробив сам з пластикових трубок. Згодом він прикріпив сопілку до керма транспортного засобу", - написала Машкова.

Владислав почав свій шлях 5 серпня в Первомайську Миколаївської області, а закінчив через три дні в Тернополі.

Владислав Козаченко (фото: facebook.com/Ксюша Машкова)

"Придумав те, що вмію найкраще. А найкраще я вмію їздити на велосипеді і грати на сопілці. З'явилася така ідея", - сказав чоловік.

Такий незвичайний заїзд чоловік присвятив 30-річчю Незалежності України. При цьому він хотів зареєструвати своє досягнення в Національному реєстрі рекордів України, але там не захотіли приймати його заявку.