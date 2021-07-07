97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса за игру в теннис: фото героя

В Книгу рекордов Гиннеса попал 97-летний украинец Леонид Яковлевич Станиславский. Он стал самым возрастным теннисистом планеты, который активно участвует в соревнованиях.

"7 июля эксперты НРР осуществят официальную церемонию объявления мировым рекордсменом Книги рекордов Гиннеса знаменитого харьковчанина", - пишет Ветрова.

По ее словам, организация в течение почти двух лет контактировала с судьями Гиннеса, чтобы там признали достижения Леонида Яковлевича.

Теперь он официально признан самым возрастным теннисистом на планете, который участвует в соревнованиях в возрастной категории 90+.

Фото: 97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса (facebook.com/Лана Ветрова)

А вот национальным рекордсменом Украины Леонид Станиславский стал уже давно. В 2017-м он получил титулы как "Самого почтенного возраста теннисист" и "Самого почтенного возраста человек, которая осуществила спуск на троллеи".

Секрет успеха спортсмена прост: на протяжении почти 30-ти последних лет он трижды в неделю тренируется и зимой и летом.

7 июля в 19:00 Леонид Яковлевич Станиславский получит свой диплом мирового рекордсмена в Харькове.