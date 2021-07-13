Харьковчанка похвасталась небывалой силой и установила рекорд Украины: она не собирается отступать

Анна Васюк из Харькова показала небывалую силу и подняла над головой гантель весом 64 килограмма. Таким образом она установила рекорд Украины.

Об этом сообщает издание "Вікна".

Так, на Прикарпатье в поселке Ланчин рядом Народного дома состоялась матчевая встреча между сборными командами Украины и Румынии. Сборная Украины в составе Олега Пилипяк (Львов), Ивана Блинова (Киев) и Романа Винника (Ивано-Франковск) уверенно, со счетом 4:1 победила сборную Румынии.

Харьковчанка Анна Васюк стала украшением этих соревнований. Мало того, она установила абсолютный рекорд Украины, подняв над головой гантель весом 64 килограмма.

Анна Васюк установила абсолютный рекорд Украины (фото: vikna.if.ua)

Спортсменка сообщила, что шла к абсолютному рекорду 10 лет и не планирует останавливаться на достигнутом.

"Теперь я хочу, очень хочу установить мировой рекорд: 74. Я сделаю это", — цитирует Анну ТСН.

Организатор соревнований Владимир Пындус очень доволен, что Аня таки решилась и установила рекорд в его родном Прикарпатье.