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Харьковчанка похвасталась небывалой силой и установила рекорд Украины: она не собирается отступать

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Вторник 13 июля 2021 12:01
Харьковчанка похвасталась небывалой силой и установила рекорд Украины: она не собирается отступать Фото: Харьковчанка установила рекорд Украины (vikna.if ua)
Автор: Людмила Жукова

Анна Васюк из Харькова показала небывалую силу и подняла над головой гантель весом 64 килограмма. Таким образом она установила рекорд Украины.

Об этом сообщает издание "Вікна".

Так, на Прикарпатье в поселке Ланчин рядом Народного дома состоялась матчевая встреча между сборными командами Украины и Румынии. Сборная Украины в составе Олега Пилипяк (Львов), Ивана Блинова (Киев) и Романа Винника (Ивано-Франковск) уверенно, со счетом 4:1 победила сборную Румынии.

Харьковчанка Анна Васюк стала украшением этих соревнований. Мало того, она установила абсолютный рекорд Украины, подняв над головой гантель весом 64 килограмма.

Харьковчанка похвасталась небывалой силой и установила рекорд Украины: она не собирается отступатьАнна Васюк установила абсолютный рекорд Украины (фото: vikna.if.ua)

Спортсменка сообщила, что шла к абсолютному рекорду 10 лет и не планирует останавливаться на достигнутом.

"Теперь я хочу, очень хочу установить мировой рекорд: 74. Я сделаю это", — цитирует Анну ТСН.

Организатор соревнований Владимир Пындус очень доволен, что Аня таки решилась и установила рекорд в его родном Прикарпатье.

Как мы ранее писали, украинка Магучих с рекордом взяла "золото" на молодежном ЧЕ по легкой атлетике.

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