Украинец стал лучшим певцом в мире: видео выступлений победителя

Андрей Кимач (фото: facebook.com askonasholt)

Андрей Кимач завоевал победу на престижном соревновании

Андрей Кимач одержал победу на престижном международном конкурсе среди классических исполнителей "Кардиффские голоса", который каждые два года проводится при поддержке валлийской Национальной оперы и администрации города и округа Кардифф в Великобритании. Об этом сообщает BBC.

31-летний уроженец поселка Крыжополь, что на Винничине, в дополнение к статуэтке получил солидное денежное вознаграждение - 20 тысяч фунтов стерлингов (665 тыс. грн).

Андрей рассказывает, что с детства наблюдал за конкурсом и даже не думал, что когда-нибудь сможет принять в нем участие. Для оперного певца статуэтка стала воплощением мечты.

Андрей Кимач стал лучшим оперным певцом в мире (фото: facebook.com askonasholt)

Отметим, что в этом году более 400 оперных исполнителей возрастом от 18 до 32 лет подали заявки на участие в конкурсе. И только двадцать из них прошли отбор. После недели соревнований Андрей вошел в пятерку финалистов.

В финале он исполнил произведения Жоржа Бизе, Сергея Рахманинова и Гаэтано Доницетти.

Опера при участии Андрея Кимача (видео: YouTube/Operarally4)

Конкурс был объявлен еще в октябре прошлого года. Именно тогда Андрей отправил организатором свой диск.

Андрей Кимач учился на философском факультете КНУ имени Тараса Шевченко, а потом на вокально-диригентському факультете Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского.

Опера при участии Андрея Кимача (видео: YouTube/Operarally4)

С 2016 года был солистом Херсонской областной филармонии. А в начале июня 2019-го пел в опере "Кармен" Жоржа Бизе в итальянском театре Джузеппе Верди.

30 июня Андрей Кимач исполнит главную партию в опере Антона Рубинштейна "Демон" в Лондоне.

Андрей Кимач стал лучшим оперным певцом в мире (видео: YouTube/KiriOnLine - Dame Kiri Te Kanawa)

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