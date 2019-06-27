Українець став найкращим співаком у світі: відео виступів переможця

Андрій Кимач (фото: facebook.com askonasholt)

Андрій Кимач виборов перемогу на престижному змаганні

Андрій Кимач здобув перемогу на престижному міжнародному конкурсі серед класичних виконавців "Кардіффські голоси", який кожні два роки проводиться за підтримки валлійської Національної опери й адміністрації міста та округу Кардіфф у Великобританії. Про це повідомляє BBC.

31-річний уроженець селища Крижополь, що на Вінничині, на додаток до статуетки отримав солідну грошову винагороду - 20 тисяч фунтів стерлінгів (665 тис. грн).

Андрій розповідає, що з дитинства спостерігав за конкурсом і навіть не думав, що колись зможе взяти в ньому участь. Для оперного співака статуетка стала втіленням мрії.

Андрій Кимач став найкращим оперним співаком у світі (фото: facebook.com askonasholt)

Зазначимо, що цьогоріч понад 400 оперних виконавців віком від 18 до 32 років подали заявки на участь у конкурсі. І лише двадцятеро із них пройшли відбір. Після тижня змагань Андрій увійшов до п'ятірки фіналістів.

У фіналі він виконав твори Жоржа Бізе, Сергія Рахманінова та Гаетано Доніцетті.

Опера за участі Андрія Кимача (відео: YouTube/Operarally4)

Конкурс було оголошено ще у жовтні минулого року. Саме тоді Андрій надіслав свій диск.

Андрій Кимач навчався на філософському факультеті КНУ імені Тараса Шевченка, а потім на вокально-диригентському факультеті Національної музичної академії імені Петра Чайковського.

Опера за участі Андрія Кимача (відео: YouTube/Operarally4)

Із 2016 року був солістом Херсонської обласної філармонії. А на початку червня 2019-го співав в опері "Кармен" Жоржа Бізе в італійському театрі Джузеппе Верді.

30 червня Андрій Кимач виконає головну партію в опері Антона Рубінштейна "Демон" у Лондоні.

Андрій Кимач став найкращим оперним співаком у світі (відео: YouTube/KiriOnLine - Dame Kiri Te Kanawa)

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