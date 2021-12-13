Украинец стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии: его наградила принцесса Анна

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст. Кадет получил особое отличие - Международный Меч.
Об этом сообщает посольство Великобритании в Киеве на своей странице в Facebook.
Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран.
Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом военной академии Великобритании (фото: facebook.com/ukinukraine)
Награду украинцу вручило Ее Королевское Высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время Парада в честь Суверена.
Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом военной академии Великобритании (фото: facebook.com/ukinukraine)
"Поздравляем Павла с этим важным достижением и желаем новых успехов!" – говорится в сообщении.
Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом военной академии Великобритании (фото: facebook.com/ukinukraine)
Отметим, что 71-летняя принцесса Анна является дочерью королевы Елизаветы II. В этот праздничный день принцесса появилась на публике в светло-зеленом пальто. При этом на ее груди красовалась большая золотая брошь.
Данную Королевскую академию окончил Черчилль, принц Гарри, а также множество членов королевских семей разных стран, аристократов, политиков и военных деятелей со всего мира.
Напомним, в прошлом году лучшим иностранным студентом академии стал также украинец - Антон Совенко. Парень родился в Полтавской области. При этом среди курсантов он был самым молодым. На тот момент ему было всего 19 лет.
Антон стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в британской военной академии. После учебы в Англии он вернулся в военную академию в Одессе. За год отсутствия он пропустил 30 экзаменов и ему пришлось их здать.
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