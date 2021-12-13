Украинец стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии: его наградила принцесса Анна

Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран.

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом военной академии Великобритании (фото: facebook.com/ukinukraine)

Награду украинцу вручило Ее Королевское Высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время Парада в честь Суверена.

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом военной академии Великобритании (фото: facebook.com/ukinukraine)

"Поздравляем Павла с этим важным достижением и желаем новых успехов!" – говорится в сообщении.

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом военной академии Великобритании (фото: facebook.com/ukinukraine)

Отметим, что 71-летняя принцесса Анна является дочерью королевы Елизаветы II. В этот праздничный день принцесса появилась на публике в светло-зеленом пальто. При этом на ее груди красовалась большая золотая брошь.

Данную Королевскую академию окончил Черчилль, принц Гарри, а также множество членов королевских семей разных стран, аристократов, политиков и военных деятелей со всего мира.