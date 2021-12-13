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Українець став найкращим іноземним студентом військової академії Британії: його нагородила принцеса Анна

Автор: Роман Мирончук

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської академії сухопутних військ Великобританії в місті Сандгерст. Кадет отримав особливу відзнаку - Міжнародний Меч.

Про це повідомляє посольство Великобританії в Києві на своїй сторінці в Facebook.

Щороку нагорода присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом військової академії Великої Британії (фото: facebook.com/ukinukraine)

Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час параду на честь Суверена.

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом військової академії Великої Британії (фото: facebook.com/ukinukraine)

"Вітаємо Павла з цим важливим досягненням і бажаємо нових успіхів!" - йдеться в повідомленні.

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом військової академії Великої Британії (фото: facebook.com/ukinukraine)

Зазначимо, що 71-річна принцеса Анна є дочкою королеви Єлизавети II. У цей святковий день принцеса з'явилася на публіці в світло-зеленому пальто. При цьому на її грудях красувалася велика золота брошка.

Дану Королівську академію закінчив Черчілль, принц Гаррі, а також безліч членів королівських сімей різних країн, аристократів, політиків і військових діячів з усього світу.

Нагадаємо, минулого року найкращим іноземним студентом Академії став також Українець - Антон Совенко. Хлопець народився в Полтавській області. При цьому серед курсантів він був наймолодшим. На той момент йому було всього 19 років.

Антон став першим українцем, який удостоївся цієї високої нагороди в Британській військовій академії. Після навчання в Англії він повернувся у військову академію в Одесі. За рік відсутності він пропустив 30 іспитів і йому довелося їх скласти.

Раніше ми писали про те, що українська школярка Анна-Марія Баландіна перемогла на всесвітньому конкурсі поезії в Парижі.

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