Українець став найкращим іноземним студентом військової академії Британії: його нагородила принцеса Анна

Щороку нагорода присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом військової академії Великої Британії (фото: facebook.com/ukinukraine)

Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час параду на честь Суверена.

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом військової академії Великої Британії (фото: facebook.com/ukinukraine)

"Вітаємо Павла з цим важливим досягненням і бажаємо нових успіхів!" - йдеться в повідомленні.

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом військової академії Великої Британії (фото: facebook.com/ukinukraine)

Зазначимо, що 71-річна принцеса Анна є дочкою королеви Єлизавети II. У цей святковий день принцеса з'явилася на публіці в світло-зеленому пальто. При цьому на її грудях красувалася велика золота брошка.

Дану Королівську академію закінчив Черчілль, принц Гаррі, а також безліч членів королівських сімей різних країн, аристократів, політиків і військових діячів з усього світу.