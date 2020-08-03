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Лучший иностранный выпускник британской военной академии: как сейчас живет украинец

Понедельник 03 августа 2020 15:35
Лучший иностранный выпускник британской военной академии: как сейчас живет украинец
Антон Совенко (фото: facebook.com/ukinukraine)

Стало известно, как сейчас живет украинец Антон Совенко, который успешно закончил британскую военную академию

Украинец Антон Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст, которую окончил Черчилль и принц Гарри.

Среди выпускников академии также много членов королевских семей разных стран, аристократов, политиков и военных деятелей со всего мира. Антон Совенко представлял Королевскую академию на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу.

Антон Совенко родился Полтавской области. Среди курсантов был самым молодым - ему всего 19 лет. При этом он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в стенах этого заведения. Он получил ювелирный меч Королевской военной академии. Об этом сообщает "ШоТам" в Facebook.

Совенко узнал про отбор в британскую военную академию и блестяще сдал экзамены. В Великобритании он обучался год и поразил всех на выпускных экзаменах. Потому что взял на себя командование взводом и выполнил невозможное задание.

Задание выполнялось во время ливня и с неверными координатами командования. Кураторы высоко оценили стойкость и выдержку украинца. Сейчас Антон вернулся в родную академию в Одессе. Он сдал 30 экзаменов, который пропустил за год.

Напомним, что потерявший конечности украинец установил рекорд.

Ранее украинец установил потрясающий рекорд по поднятию штанги.

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