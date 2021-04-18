Украинец сделал в яйце 52 тысячи отверстий: установил два мировых рекорда
Украинский мастер народного творчества Анатолий Бойко сделал в скорлупе гусиного яйца 52 754 просверленных отверстия. После этого он сделал в скорлупе куриного яйца еще 33 436 отверстия и установил два мировых рекорда.
Об этом рассказала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.
"17 апреля 2021 в Владимир-Волынском мы провели регистрацию сразу двух мировых рекордов - "Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе гусиного яйца" и "Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе куриного яйца", - отметила она в своем посте.
Стоит отметить, что в скорлупе гусиного яйца 52 754 просверленных отверстия и диаметр каждого из них составляет всего 0,2 мм. Практически между отверстиями расстояние на скорлупе осталось шире нити.
Анатолий Бойко создал произведение искусства из обычного куриного яйца, просверлив в скорлупе 33 436 отверстия диаметром 0,15 мм. Практически, это отверстия диаметром как человеческий волос. Для этой ювелирной работы мастеру понадобился месяц ежедневной кропотливой работы и 55 сверл.
Работа Анатолия Бойко (фото: facebook.com/Лана Ветрова)
Национальный Реестр Рекордов нашел в мире аналог такой работы в Боснии, но со значительно меньшим параметром - там в скорлупе куриного яйца было сделано 14 129 отверстий.
Яйцо, созданное по той же техники в Боснии (фото: facebook.com/Лана Ветрова)
Анатолия Бойко в мире называют "Волынский Фаберже". Всего в его коллекции около 500 уникальных работ из скорлупы яиц, украшенных металлом и драгоценными камнями, ни одна из которых не повторяется.
Напомним, украинец создал электрический "Запорожец". Изобретатель признался, что у него не было цели побить чей-то рекорд - он просто хотел свой собственный электромобиль, на котором сможет ездить каждый день. При этом внешний вид авто он постарался сохранить полностью, хотя некоторый тюнинг все же сделал.
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