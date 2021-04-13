Как тебе такое Илон Маск? Украинец создал электрический "Запорожец"

Украинец из Кропивницкого бросил вызов автомобилям Tesla и создал электрический "Запорожец". Как признался изобретатель, у него не было цели побить чей-то рекорд – он просто хотел свой собственный электромобиль на каждый день.

Житель Кропивницкого Дмитрий приобрел раритетную модель "Запорожца" ЗАЗ-965 ("горбатый") и начал его превращать в машину с электроприводом. Внешний вид он постарался сохранить полностью, хотя от некоторого тюнинга не удержался.

Двигатель для своего электромобиля Дмитрий сделал сам, а батарею сложил из части тягового аккумулятора от Nissan Leaf. Он использовал 9 модулей, которые выдавали 3,9 кВт.

Это немного, но для небольших поездок изобретателю этого хватало – летом на одной зарядке "Запорожец" мог проехать 55 км, зимой – только 30, так как работал обогреватель. Машину Дмитрий использовал как повседневный транспорт.

Украинец создал собственный электромобиль

Через несколько лет владельцу маленького электромобиля захотелось большей динамики, и он взялся за полную переделку своего агрегата. Заодно пришлось частично переделать ходовую и кузов.

Изначально батарея планировалась небольшая, соответственно и двигатель должен был быть на небольшое рабочее напряжение. В основу Дмитрий снова взял силовой агрегат от Nissan Leaf и снова начал вручную мастерить: стартер перемотал заново своим проводом, пересчитав обмотку так, чтобы двигатель работал от тока напряжением не 400 вольт, а 30-75 В.

Коробку передач оставил от ЗАЗ, но в ней сталась лишь третья и четвертая ступень, остальные – удалил, в том числе и заднюю. Реверс машина давала электрическим путем, за счет изменения электродвигателя.

Но в таком виде "Запорожец" проездил недолго, и Дмитрий понял, что для настоящей динамики нужна полномасштабная батарея и мощный двигатель.

Во время третьей переделки автомобиль получил штатный двигатель от Nissan Leaf, с которого можно снять до 200 кВт мощности. Но для этого нужен был тяговой контроллер, который Дмитрий собрал своими руками на основе блока от Chevrolet Volt.

Украинец создал собственный электромобиль на базе "Запорожца"

Кроме того, пришлось поставить на машину широкие колеса большого диаметра и переделать заднюю подвеску. Также он усилил рычаги, и ступицы заменил нисановскими с дисковыми тормозами. Из-за больших колес пришлось увеличить вырезы задних колесных арок.

На прошлой неделе состоялся тестовый заезд 52-летнего "Запорожца" и он легко превысил скорость в 100 км/в час. Разгон он набрал за 6, 43 секунды – это впечатляющий показатель.