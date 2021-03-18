"Украинская Рапунцель" из Одессы уже 30 лет не стрижет волосы: фото красотки

Жительница Одессы Алена Кравченко признана настоящей украинской Рапунцель. Девушка уже 30 лет отращивает свои белокурые локоны и сейчас они достигли уже двух метров.

36-летняя одесситка ведет страницу в Instagram , где рассказывает о своей жизни и показывает собственные достижения.

Она признается, что к парикмахеру обращается только лишь с просьбой подровнять секущиеся кончики волос. Сейчас ее волосы достигли в длине уже двух метров и для того, чтобы их помыть, Кравченко приходится выделить не менее нескольких часов.

К такой процедуре она подходит ответственно, поэтому совершает ее раз в неделю. В повседневной жизни Алена Кравченко предпочитает собирать волосы в обычный пучок или косу.

Длинные локоны сделали девушку знаменитостью не только в родном городе, но даже за пределами Украины. Как она признается, отращивать волосы начала благодаря маме, которая призвала ее не стричься.

Алена уже 30 лет не стрижет волосы (фото: instagram.com/alenuwka_longhair)

Чтобы волосы быстрее росли и не портились, Кравченко отказалась от фена и утюжка от выпрямления. А для поддержания волос она пользуется исключительно натуральными маслами и масками.

"Моя любовь к моим волосам настолько сильна, что я ни секунды не думала о стрижке. Я не могу представить себя с короткими волосами или окрашенными в другой цвет!" – признается украинская Рапунцель.

Алена уже 30 лет не стрижет волосы (фото: instagram.com/alenuwka_longhair)