Українець зробив в яйці 52 тисячі отворів: встановив два світових рекорди

Український майстер народної творчості Анатолій Бойко зробив у шкаралупі гусячого яйця 52 754 просвердлені отвори. Після цього він зробив в шкаралупи курячого яйця ще 33 436 отвори і встановив два світових рекорди.

Про це розповіла керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці в Facebook .

"17 квітня 2021 у Володимир-Волинському ми провели реєстрацію відразу двох світових рекордів "Максимальна кількість отворів, просвердлених в шкаралупі гусячого яйця" і "Максимальна кількість отворів, просвердлених в шкаралупі курячого яйця", - зазначила вона у своєму пості.

Варто зазначити, що в шкаралупі гусячого яйця 52 754 просвердлені отвори і діаметр кожного з них складає всього 0,2 мм. Практично відстань між отворами на шкаралупі залишилося ширше нитки.

Анатолій Бойко створив твір мистецтва зі звичайного курячого яйця, просвердливши в шкаралупі 33 436 отвори діаметром 0,15 мм. Практично, це отвори діаметром як людський волос. Для цієї ювелірної роботи майстру знадобився місяць щоденної копіткої роботи і 55 свердел.

Робота Анатолія Бойка (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)

Національний Реєстр Рекордів знайшов у світі аналог такої роботи в Боснії, але зі значно меншим параметром - там у шкаралупі курячого яйця було зроблено 14 129 отворів.

Яйце, створене з тієї ж техніки в Боснії (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)

Анатолія Бойка у світі називають "Волинський Фаберже". Всього в його колекції близько 500 унікальних робіт зі шкаралупи яєць, прикрашених металом і дорогоцінним камінням, жодна з яких не повторюється.