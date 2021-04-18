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Українець зробив в яйці 52 тисячі отворів: встановив два світових рекорди

Новость на русском → Володимир-Волинський, Неділя 18 квітня 2021 23:15
Українець зробив в яйці 52 тисячі отворів: встановив два світових рекорди Фото: Анатолій Бойко встановив два світові рекорди (facebook.com/Лана Вєтрова)
Автор: Роман Мирончук

Український майстер народної творчості Анатолій Бойко зробив у шкаралупі гусячого яйця 52 754 просвердлені отвори. Після цього він зробив в шкаралупи курячого яйця ще 33 436 отвори і встановив два світових рекорди.

Про це розповіла керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці в Facebook.

"17 квітня 2021 у Володимир-Волинському ми провели реєстрацію відразу двох світових рекордів "Максимальна кількість отворів, просвердлених в шкаралупі гусячого яйця" і "Максимальна кількість отворів, просвердлених в шкаралупі курячого яйця", - зазначила вона у своєму пості.

Варто зазначити, що в шкаралупі гусячого яйця 52 754 просвердлені отвори і діаметр кожного з них складає всього 0,2 мм. Практично відстань між отворами на шкаралупі залишилося ширше нитки.

Анатолій Бойко створив твір мистецтва зі звичайного курячого яйця, просвердливши в шкаралупі 33 436 отвори діаметром 0,15 мм. Практично, це отвори діаметром як людський волос. Для цієї ювелірної роботи майстру знадобився місяць щоденної копіткої роботи і 55 свердел.

Українець зробив в яйці 52 тисячі отворів: встановив два світових рекорди

Робота Анатолія Бойка (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)

Національний Реєстр Рекордів знайшов у світі аналог такої роботи в Боснії, але зі значно меншим параметром - там у шкаралупі курячого яйця було зроблено 14 129 отворів.

Українець зробив в яйці 52 тисячі отворів: встановив два світових рекорди

Яйце, створене з тієї ж техніки в Боснії (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)

Анатолія Бойка у світі називають "Волинський Фаберже". Всього в його колекції близько 500 унікальних робіт зі шкаралупи яєць, прикрашених металом і дорогоцінним камінням, жодна з яких не повторюється.

Нагадаємо, українець створив електричний "Запорожець". Винахідник зізнався, що у нього не було мети побити чийсь рекорд - він просто хотів свій власний електромобіль, на якому зможе їздити кожен день. При цьому зовнішній вигляд авто він постарався зберегти повністю, хоча деякий тюнінг все ж зробив.

Ми також писали про те, що "українська Рапунцель" з Одеси вже 30 років не стриже волосся. 36-річна одеситка Олена Кравченко почала відрощувати свої біляві локони з 6 років. Вона ходить до перукаря тільки, щоб підрівняти посічені кінчики волосся. Зараз довжина її волосся становить два метри.

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