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Украинец сделал сальто между двумя движущимися грузовиками: впечатляющее видео

Киев, Воскресенье 20 сентября 2020 16:40
Украинец сделал сальто между двумя движущимися грузовиками: впечатляющее видео
Александр Титаренко сделал сальто на пять метров между грузовиками (фото: redbull.com)
Автор: Роман Мирончук

Экстремал установил рекорд Украины

Александр Титаренко установил рекорд Украины. Паркурист исполнил трюк Tunnel flip. Изначально украинец хотел сделать стандартное сальто с одной платформы на другую, но на максимальном расстоянии. Но потом он подумал об автобусах, а после решил это сделать на грузовиках.

В прошлом году Александр уже пытался сделать такой трюк, но у него ничего не получилось. Более того, спортсмен получил серьезную травму колена. На восстановление понадобилось длительное время. Об этом сообщает RedBull.

Но этом стало лишь поводом для большей мотивации. Своим прыжком Титаренко установил новый рекорд, который зафиксировала Книга рекордов Украины.

Сальто между двумя движущимися грузовиками (видео: redbull.com)

Главные параметры рекордного прыжка Александра Титаренко:

  • Скорость автовозов - 20-25 км/ч
  • Расстояние от одного автовоза до другого - 3,5 м
  • Общее расстояние прыжка (отрыв - приземление) - 5,2 м.

Украинец сделал сальто между двумя движущимися грузовиками: впечатляющее видео

Александр Титаренко установил рекорд Украины (фото: redbull.com)

После непростого трюка украинец думает о новых свершениях. Правда спортсмен еще окончательно не определился. Главная его цель – не останавливаться на достигнутом и улучшать свои результаты.

Украинец сделал сальто между двумя движущимися грузовиками: впечатляющее видео

Александр Титаренко сделал сальто на пять метров между грузовиками (фото: redbull.com)

С самого детства Александр знал, что будет заниматься паркуром или фрираном в будущем. При этом уже через несколько лет его увлечение привело к большим успехам. Три года назад он выиграл мировой фриран-турнир Red Bull Art of Motion.

По словам спортсмена, главное уделять побольше времени своему любимому делу и тогда все получится.

Напомним, шведский легкоатлет превзошел рекордный прыжок Сергея Бубки на 1 сантиметр.

Ранее мы писали о том, что украинец в свой день рождения переплыл одесский залив.

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