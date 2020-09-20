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Українець зробив сальто між двома рухомими вантажівками: вражаюче відео

Київ, Неділя 20 вересня 2020 16:40
Українець зробив сальто між двома рухомими вантажівками: вражаюче відео
Олександр Титаренко зробив сальто на п'ять метрів між вантажівками (фото: redbull.com)
Автор: Роман Мирончук

Екстремал встановив рекорд України

Олександр Титаренко встановив рекорд України. Паркурист виконав трюк Tunnel flip. Спочатку українець хотів зробити стандартне сальто з однієї платформи на іншу, але на максимальній відстані. Але потім він подумав про автобуси, а після вирішив це зробити на вантажівках.

Минулого року Олександр вже намагався зробити такий трюк, але у нього нічого не вийшло. Більш того, спортсмен отримав серйозну травму коліна. На відновлення знадобився тривалий час. Про це повідомляє RedBull.

Але це стало лише приводом для більшої мотивації. Своїм стрибком Титаренко встановив новий рекорд, який зафіксувала Книга рекордів України.

Сальто між двома рухомими вантажівками (відео: redbull.com)

Головні параметри рекордного стрибка Олександра Титаренка:

  • Швидкість автовозів - 20-25 км/год
  • Відстань від одного автовоза до іншого - 3,5 м
  • Загальна відстань стрибка (відрив - приземлення) - 5,2 м.

Українець зробив сальто між двома рухомими вантажівками: вражаюче відео

Олександр Титаренко встановив рекорд України (фото: redbull.com)

Після непростого трюку українець думає про нові звершення. Правда спортсмен ще остаточно не визначився. Головна його мета – не зупинятись на досягнутому і покращувати свої результати.

Українець зробив сальто між двома рухомими вантажівками: вражаюче відео

Олександр Титаренко зробив сальто на п'ять метрів між вантажівками (фото: redbull.com)

З самого дитинства Олександр знав, що буде займатися паркуром або фріраном в майбутньому. При цьому вже через кілька років його захоплення привело до великих успіхів. Три роки тому він виграв світовий фріран-турнір Red Bull Art of Motion.

За словами спортсмена, головне приділяти більше часу своїй улюбленій справі і тоді все вийде.

Нагадаємо, шведський легкоатлет перевершив рекордний стрибок Сергія Бубки на 1 сантиметр.

Раніше ми писали про те, що українець у свій день народження переплив одеську затоку.

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