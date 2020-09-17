Рекорд Сергея Бубки побит: он продержался 26 лет

Арман Дюплантис побил рекорд Сергея Бубки (коллаж РБК-Украина)

Шведский легкоатлет превзошел рекордный прыжок Сергея Бубки на 1 сантиметр

Шведский спортсмен Арман Дюплантис (Armand "Mondo" Duplantis) установил новый мировой рекорд по прыжкам с шестом на открытом воздухе.

Легкоатлет 17 сентября на соревнованиях Римской Бриллиантовой лиги преодолел 6,15 м со второй попытки, побив тем самым рекорд Сергея Бубки - 6,14 м - установленный в итальянском поселке Сестриере в июле 1994 года.

Рекорд по прыжкам с шестом, установленный украинцем, держался 26 лет.

Дюплантис сегодняшним результатом блестяще завершает сезон этого года. Швед в 2019-м завоевал "серебро" на чемпионате мира в Дохе, передает Olympic Channel.

В феврале он побил мировой рекорд золотого медалиста 2012 года в Лондоне Рено Лавиллени, преодолев 6,17 метра в Торуне (Польша), а затем поднялся на 1 см еще выше в Глазго.

Видео: Арман Дюплантис в Риме побил мировой рекорд Сергея Бубки и установил новый

"Мировой рекорд - наконец-то! Это так круто. Я так сильно хотел преодолеть эти 6,15 м... Все продолжали говорить об этом, это было большим "грузом" на моем плече, и я чувствую, что должен был сделать это, чтобы люди перестали задавать мне этот вопрос. Когда я это сделал, это было больше облегчением, чем радостью", - поделился впечатлениями спортсмен.

Арман Дюплантис побил рекорд Бубки по прыжкам с шестом в Риме 17 сентября (фото: twitter.com/Diamond_League)

Сергей Бубка является единственным легкоатлетом, победившим на шести чемпионатах мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997 годах). Спортсмен стал первым человеком в мире, прыгнувшим выше шести метров.

Также он более 20 лет владел мировым рекордом в прыжке с шестом в закрытых помещениях (6,15 м) - с 1993 по 2014 годы.

С 1994 года и до сегодняшнего дня Сергей Назарович владел также мировым рекордом в прыжке с шестом на открытых аренах - 6,14 м.

Фото: Сергей Бубка установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в 6,14 м в Сестриере в июле 1994 года

Напомним, что ранее украинский прыгун побил рекорд Сергея Бубки - Владислав Малыхин в 2017 году преодолел высоту 5.70 метров и побил национальный рекорд Украины среди спортсменов U-20 на 15 сантиметров.

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