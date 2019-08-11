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Украинец пропал по пути домой из Польши: нужна помощь

STYLERНужна помощь    11.08.2019 - 08:55
Украинец пропал по пути домой из Польши: нужна помощь
В Польше пропал Виталий Киселев - розыск (коллаж РБК-Украина)

Мужчина возвращался из Польши домой

В Польше по пути в Украину пропал Виталий Иванович Киселев. 9 августа житель Днепра выехал из Польши. По сей момент на связь с дочерью он не вышел. Дочь Екатерина просит помощи у всех украинцев в поисках ее отца. Об этом сообщает Информатор.

9 августа в 16:00 он направлялся в Днепр и больше не выходил на связь. На данный момент все телефоны мужчины отключены. Если вы знаете, где находится Виталий Киселев или случайно встретили его на улице, обязательно сообщите об этом дочери, позвонив по телефону: (099) 057-98-38, — Екатерина.

Украинец пропал по пути домой из Польши: нужна помощь

В Польше пропал Виталий Киселев - розыск (фото: dp.informator.ua)

Напомним, что ранее в Днепре пропала женщина с психическим заболеванием. Около 6:00 утра 20 июня она вышла из дома и не вернулась. Родные утратили с ней связь. Также родственники добавили, что разыскиваемая страдает шизофренией.

Напомним, что ранее под Киевом пропала 89-летняя женщина. Женщина страдает склерозом.

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