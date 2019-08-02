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Выписалась из больницы и исчезла: в Днепре ищут таинственно пропавшую женщину

STYLERНужна помощь    02.08.2019 - 17:37
Выписалась из больницы и исчезла: в Днепре ищут таинственно пропавшую женщину
В Днепре разыскивают Светлану Петрову – розыск (коллаж РБК-Украина)

Женщина пропала более недели назад

В Днепре разыскивают Светлану Юрьевну Петрову, которая в среду, 24 июля, пропала после выписки из больницы. Женщина вылечилась и покинула 4-ю больницу, располагающуюся по ул. Ближней. Как сообщается, девушка ушла в неизвестном направлении. С просьбой о помощи родственники пропавшей написали "Информатору".

Как известно, 32-летняя Светлана Петрова последний раз выходила на связь с родственниками 19-го июля. Тогда она звонила матери и рассказывала о том, что скоро планирует выписываться.

Особые приметы: темные волосы, темные глаза.

Была одета: трикотажные штаны и футболка черного и белого цветов.

Если вы знаете, где находится находится Светлана, или случайно встретили ее на улице, обязательно сообщите об этом родственникам по телефону (097) 472-54-97. Вы также можете сообщать всю информацию на спецлинию "102".

Выписалась из больницы и исчезла: в Днепре ищут таинственно пропавшую женщину

В Днепре разыскивают Светлану Петрову – розыск (фото: dp.informator.ua)

Напомним, что ранее под Киевом пропала 15-летняя девочка (фото).

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