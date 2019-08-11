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Українець зник по дорозі додому з Польщі: потрібна допомога

STYLERПотрібна допомога    11.08.2019 - 08:55
Українець зник по дорозі додому з Польщі: потрібна допомога
У Польщі пропав Віталій Кисільов - розшук (колаж РБК-Україна)

Чоловік повертався з Польщі додому

В Польщі по дорозі в Україну зник Віталій Іванович Кисільов. 9 серпня житель Дніпра виїхав з Польщі. По цей момент на зв'язок з дочкою він не вийшов. Дочка Катерина просить допомоги у всіх українців в пошуках її батька. Про це повідомляє Інформатор.

9 серпня о 16:00 Віталій Кисільов прямував у Дніпро і більше не виходив на зв'язок. На даний момент всі телефони чоловіки відключені. Якщо ви знаєте, де знаходиться Віталій Кисільов або випадково зустріли його на вулиці, обов'язково повідомте про це дочці, зателефонувавши за номером: (099) 057-98-38, — Катерина.

Українець зник по дорозі додому з Польщі: потрібна допомога

В Польщі пропав Віталій Кисельов - розшук (фото: dp.informator.ua)

Нагадаємо, що раніше в Дніпрі пропала жінка з психічним захворюванням. Близько 6:00 ранку 20 червня вона вийшла з дому і не повернулася. Рідні втратили з нею зв'язок. Також родичі додали, що розшукувана страждає на шизофренію.

Нагадаємо, що раніше під Києвом пропала 89-річна жінка. Жінка страждає на склероз.

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