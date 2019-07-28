ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ушла пока все спали: под Киевом пропала 89-летняя женщина

STYLERНужна помощь    28.07.2019 - 14:54
Ушла пока все спали: под Киевом пропала 89-летняя женщина
Под Киевом пропала 89-летняя Екатерина Гринчук - розыск (коллаж РБК-Украина)

В Киеве разыскивают 89-летнюю Екатерину Гринчук

Под Киевом во время отдыха на даче пропала 89-летняя Екатерина Григорьевна Гринчук. Как сообщается, пожилая женщина самостоятельно покинула дачный участок и отправилась по направлению к дому, однако туда она так и не попала. Родственники пропавшей разместили объявление о розыске в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, пожилая женщина страдает склерозом.

"Внимание! #Розыск! Пропала бабушка - Гринчук Катерина Григорьевна, 89 лет. Отдыхали на даче, пока мы спали она ушла из дому и села в автобус в 8:30 (охрана дачная сказала). В 9:30 должна была быть в районе Героев Днепра. У нее склероз", - написали родственники разыскиваемой в объявлении.

Также были обнародованы приметы, по которым можно найти женщину.

Ушла пока все спали: под Киевом пропала 89-летняя женщина

Под Киевом пропала 89-летняя Екатерина Гринчук – розыск (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Гринчук Екатерина на момент пропажи была одета в синий халат (как на фото). Рост примерно 155 см, худощавая, волосы седые.

Ушла пока все спали: под Киевом пропала 89-летняя женщина

Под Киевом пропала 89-летняя Екатерина Гринчук – розыск (скриншот: facebook.com/KyivOperativ)

В случае, если вы имеете любые данные о возможном местонахождении разыскиваемой, родственники просят обращаться в полицию.

Напомним, что ранее пропавшую год назад 16-летнюю Диану Хриненко похоронили.

До этого мы писали, что под Хмельницким нашли тело ребенка возле путей.

Также РБК-Украина сообщало, что Австрия объявила в розыск россиянина по подозрению в шпионаже.

Полиция объявила подозрение одному из лидеров "Самообороны Крыма" Иванющенко вернули в розыск
Новости Украины розыскпропал человек
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь