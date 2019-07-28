Ушла пока все спали: под Киевом пропала 89-летняя женщина

Под Киевом пропала 89-летняя Екатерина Гринчук - розыск (коллаж РБК-Украина)

В Киеве разыскивают 89-летнюю Екатерину Гринчук

Под Киевом во время отдыха на даче пропала 89-летняя Екатерина Григорьевна Гринчук. Как сообщается, пожилая женщина самостоятельно покинула дачный участок и отправилась по направлению к дому, однако туда она так и не попала. Родственники пропавшей разместили объявление о розыске в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, пожилая женщина страдает склерозом.

"Внимание! #Розыск! Пропала бабушка - Гринчук Катерина Григорьевна, 89 лет. Отдыхали на даче, пока мы спали она ушла из дому и села в автобус в 8:30 (охрана дачная сказала). В 9:30 должна была быть в районе Героев Днепра. У нее склероз", - написали родственники разыскиваемой в объявлении.

Также были обнародованы приметы, по которым можно найти женщину.

Под Киевом пропала 89-летняя Екатерина Гринчук – розыск (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Гринчук Екатерина на момент пропажи была одета в синий халат (как на фото). Рост примерно 155 см, худощавая, волосы седые.

Под Киевом пропала 89-летняя Екатерина Гринчук – розыск (скриншот: facebook.com/KyivOperativ)

В случае, если вы имеете любые данные о возможном местонахождении разыскиваемой, родственники просят обращаться в полицию.

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