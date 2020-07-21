Украинец пожаловался на отдых в Кирилловке: полчища медуз и морских блох

Отдых в Кирилловке (коллаж РБК-Украина)

Мужчина рассказал о "прелестях" отдыха в Кирилловке

Украинцы продолжают рассказывать о ситуации на местных курортах и о том, как там сейчас отдыхается. Так, например, туристы из Кирилловки жалуются на полчища медуз и морских блох, которые в последнее время атакуют Азовское море.

Блогер Евгений WEBMANCER опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором показал, как сейчас обстоят дела на курорте. По его словам, из-за того, что Азовское море стало менее соленым его "полюбили" морские блохи и медузы. Так, в первый день отдыха дочку Евгения ужалила медуза и девочка больше не захотела заходить в море.

"В основном, весь отпуск провели на берегу рассматривая медуз и загорая. Очень необычный выдался отпуск", - отметил он.

Блогер продемонстрировал на видео огромное количество медуз.

"Они плавают целыми семьями и размножаются", - рассказал Евгений.

Он отметил, что медузы корнероты очень сильно жалятся.

Медузы и морские блохи в Кирилловке

Как мы ранее сообщали, Как мы ранее писали, в Бердянске отдыхающие также пожаловались на ожоги, которые получили после контакта с медузами подвида корнерот.