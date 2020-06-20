В Украине на популярном курорте жалуются на нашествие опасных медуз (видео)

Медузы подвида корнерот (фото: flickr.com)

Медики дали советы отдыхающим, которые пострадали от встречи с медузами

На популярном курорте в Бердянске под Запорожьем отдыхающие жалуются на ожоги, которые получили после контакта с медузами подвида корнерот. Эти морские животные являются представителями черноморской фауны и раньше их не замечали в Азовском море.

Такая "миграция" связана с повышением уровня солености морской воды и климатическими причинами, объясняют экологи. Об этом передает издание "Про Бердянск".

"Как правило, то, что мы можем встретить - это аурелия и корнерот. Корнерот - достаточно опасная медуза, которая своими лопастями может нанести ощутимый и болезненный ожог", - рассказала заведующая лабораторией гидробиологических и эколого-токсикологических исследований ИРЭМ Вера Гетманенко.

Врачи дали советы отдыхающим, которые пострадали от встречи с медузами, и призвали в любых непонятных обстоятельствах обращаться за консультацией к медикам. В Бердянске приемно-диагностическое отделение БТМО работает круглосуточно.

Как правило, ожоги медузы-корнерота ощущаются не сильнее, чем от крапивы, и вызывают покраснение и припухлость кожи, и зачастую проходят без следа в течение нескольких часов, говорит и.о. заведующего приемного отделения бердянской больницы Олег Свешников.

В то же время опасаться стоит аллергикам детям, и если ожог стрекательными клетками медузы пришелся на слизистые оболочки.

Особенно опасно, если поражается кожа лица и слизистые оболочки глаз, рта, дыхательных органов. В случае с глазами возможны очень опасные последствия, обращают внимание медики.

Специалисты отмечают, что любое поражение ядом животного происхождения должно быть исследовано медиками.

Видео: На курорте Бердянск отдыхающих атакуют медузы корнерот

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Автор: Владимир Костырин