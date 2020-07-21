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Українець поскаржився на відпочинок в Кирилівці: полчища медуз і морських бліх

Вівторок 21 липня 2020 10:29
Українець поскаржився на відпочинок в Кирилівці: полчища медуз і морських бліх
Відпочинок в Кирилівці (колаж РБК-Україна)

Чоловік розповів про "принади" відпочинку в Кирилівці

Українці продовжують розповідати про ситуацію на місцевих курортах і про те, як там зараз відпочивається. Так, наприклад, туристи з Кирилівки скаржаться на зграї медуз і морських бліх, які останнім часом атакують Азовське море.

Блогер Євген WEBMANCER опублікував на своєму YouTube-каналі відео, на якому показав, як зараз йдуть справи на курорті. За його словами, через те, що Азовське море стало менш солоним його "полюбили" морські блохи і медузи. Так, в перший день відпочинку доньку Євгена вжалила медуза і дівчинка більше не захотіла заходити в море.

"В основному, всю відпустку провели на березі розглядаючи медуз і загоряючи. Дуже незвичайна видалася відпустка", - зазначив він.

Блогер продемонстрував на відео величезну кількість медуз.

"Вони плавають цілими сім'ями і розмножуються", - розповів Євген.

Він зазначив, що медузи корнероти дуже сильно жалять.

Медузи і морські блохи в Кирилівці

Як ми раніше повідомляли, Як ми раніше писали, у Бердянську відпочиваючі також поскаржилися на опіки, які отримали після контакту з медузами підвиду корнерот.

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