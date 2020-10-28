Украинец поймал гигантскую щуку: фото "монстра"

Рыбак из Ровенской области похвастался рекордным уловом. Мужчине удалось выудить щуку гигантских размеров. Весы показали целых 13 килограммов.

Об этом пишет местное издание charivne.

"Монстра" удалось выудить Анатолию Заборовскому в пгт Мизоч Здолбуновского района.

Рыбак поймал гигантскую щуку (фото: htcharivne.info)

Как рассказали нам эксперты, щука - рыба непростая. Поэтому таким трофеем похвастаться может редкий любитель рыбной ловли.

"Щука - это хищник, и она не реагирует на прикорм и прочее. Эту рыбу нужно "искать", такой вид рыбалки чаще всего называют "активным", ходишь по водоему и ищешь рыбу. К тому же активно щука клюет всего несколько месяцев в году, весной перед нерестом и осенью перед спячкой", - утверждают профессиональные рыбаки.

В Ровенской области выудили щуку-гиганта (фото: charivne.info)

По словам рыбаков, сейчас популярный вид рыбалки на щуку - спиннинг со стальными или флюрокарбоновыми поводками длиной от 10 до 25 см. На конце которого искусственная приманка в виде разноцветных имитаций рыбки.

Ранее мы писали, что в Киеве рыбак поймал рыбу с человеческими зубами. Оказалось, что этот обитатель экзотических аквариумов является родственником пираньи, но питается не мясом, а растительной пищей. Как рыба попала в пруд на Позняках - непонятно.

Кроме того, мы писали, что в Днепре рыбак выловил экзотических рыб, обитающих у берегов Италии.

Интересно, что ученым удалось наконец-то выяснить, как рыбы заселяют пустые водоемы. И способ очень экстремальный.