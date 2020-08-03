В Киеве рыбак выловил рыбу с человеческими зубами: фото "монстра"

В Киеве мужчина поймал рыбу с человеческими зубами (коллаж: РБК-Украина)

В озере Киева рыбаку попался необычный улов

Мужчина выловил рыбу с человеческими зубами в Киеве. Рыбак пришел на озеро Жандарка, что на столичных Позняках с целью поймать толстолобика, но вместо этого на крючок попался бурый (черный) паку, который имеет квадратные зубы, невероятно похожие на человеческие.

Снимок "монстра" разместил 30 июля Игорь Рыбалка на своей странице в Facebook.

Паку оказалась внушительных размеров - больше, чем мужская нога. Рыбак назвал рыбу "настоящей пираньей", но это не совсем так. Паку - родственница пираньи, но она всеядна с уклоном в вегетарианство.

Если у пираньи зубы острые и треугольные, то у паку - они квадратные, что делает их похожими на зубы человека.

В комментариях предположили, что рыбу кто-то выпустил из аквариума, а в озере она прижилась.

Рыба паку, которую поймали в Киеве (фото: facebook.com/Игорь Рыбалка)

В природе рыба встречается в Южной Америке в бассейне рек Амазонка и Ориноко. В длину достигает до 108 см, но обычно это около 70 см, масса до 40 кг. Там паку выращивают, как промышленную рыбу, а у нас ее разводят в аквариумах. Стоимость одной рыбы - около 500 грн (все зависит от размеров). И хотя она не прихотлива, требует большого пространства.

Бурые паку держатся, как правило, поодиночке, молодь потребляет зоопланктон, насекомых, улиток, взрослые рыбы - в основном растительноядны. Крепкие зубы позволяют паку раскусывать даже орехи.

Ранее мы писали, что ученые выяснили, как рыбы заселяют пустые водоемы. И способ очень экстремальный.

Также сообщалось, что в Днепре рыбак выловил экзотических рыб, обитающих у берегов Италии.