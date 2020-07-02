Ученые выяснили, как рыбы заселяют пустые водоемы: способ очень экстремальный

Ученые выяснили, как рыбы заселяют пустые водоемы (фото: pixabay)

Ученые сделали невероятное открытие про способность рыб к выживанию

Ученым наконец-то удалось выяснить, как рыба заселяет новые водоемы, которые образовываются природным или искусственным способом. Многие годы, ихтиологи предполагали, что икру рыб приносят птицы, к примеру на клюве, либо лапах. Но подтверждений этой теории так и не нашлось.

Оказалось, что птицы действительно являются транспортом для рыбьей икры, но способ довольно экстремальный. Некоторые икринки могут выживать в кишечнике рыбы. Именно так происходит заселение новых водоемов, пишет ScienceAlert.

Безусловно, такой путь может казаться вполне логичным. Но ученых в ступор ставило то, что икра рыб мягкая и нежная, чтобы пережить эпическое путешествие через пищеварительный тракт птицы.

Тем не менее последнее исследование говорит, что 0,2 % оплодотворенных икринок выйдут из утки "измотанными, но жизнеспособными". Именно из самых сильных икринок вылупятся мальки, которые и колонизируют новое озеро или пруд.

Этот тип путешествия, называемый эндозоохорией (рассеивание через кишечник животного), является распространенной тактикой для семян растений и некоторых насекомых.

Первое доказательство того, что рыбы также обладают этой способностью, было найдено год назад. Тогда икринки рыбы под киллифиш названием выжили, чтобы вылупиться после того, как их съел лебедь.

Но если с киллифиш все проще - ее икринки способны выживать в сухой почве в течение месяцев, пока дожди не вернутся в высохшие лужи Африки, где обитает рыба. То как быть, к примеру с карпами или карасями, которые могут появляться в диких водоемах сами по себе.

Рыбу киллифиш (killifish) разводят аквариумисты (фото: pixabay.com)

Чтобы проверить эндозоохории у рыб, биолог Адам Ловас-Кисс из Дунайского научно-исследовательского института в Венгрии и его коллеги кормили уток оплодотворенной икрой карпов. Из 500 икринок "вышло" 18, 12 были жизнеспособны, но вылупилось только три.

Хотя шансы, казалось бы мизерные, в природе все происходит довольно быстро. Птицы икру рыб очень любят, они перелетают с водоема на водоем, а один карп может откладывать до 1,5 миллионов яиц в одном нересте.

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Автор: Светлана Мащенко