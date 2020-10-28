Українець упіймав гігантську щуку: фото "монстра"

Рибак з Рівненської області похвалився рекордним уловом. Чоловікові вдалося впіймати щуку гігантських розмірів. Ваги показали цілих 13 кілограмів.

Про це пише місцеве видання charivne.

"Монстра" вдалося вивудити Анатолію Заборовському в смт Мізоч Здолбунівського району.

Рибалка упіймав гігантську щуку (фото: htcharivne.info)

Як розповіли експерти, щука - риба непроста. Тому таким трофеєм може похвалитися рідкісний любитель рибної ловлі.

"Щука - це хижак, і вона не реагує на прикорм та інше. Цю рибу потрібно "шукати", такий вид риболовлі найчастіше називають "активним", ходиш по водоймі і шукаєш рибу. До того ж активно щука клює лише кілька місяців у році, навесні перед нерестом і восени перед сплячкою", - стверджують професійні рибалки.

У Рівненській області виловили щуку-гіганта (фото: charivne.info)

За словами рибалок, зараз популярний вид риболовлі на щуку - спінінг зі сталевими або флюрокарбоновими повідцями довжиною від 10 до 25 див. На кінці якого штучна приманка у вигляді різнокольорових імітацій рибки.

Раніше ми писали, що у Києві рибалка зловив рибу з людськими зубами. Виявилося, що цей мешканець екзотичних акваріумів є родичем піраньї, але харчується не м'ясом, а рослинною їжею. Як риба потрапила у ставок на Позняках - незрозуміло.

Крім того, ми писали, що у Дніпрі рибалка виловив екзотичних риб, що мешкають біля берегів Італії.

Цікаво, що вченим вдалося нарешті з'ясувати, як риби заселяють порожні водойми. І спосіб дуже екстремальний.