Украинец голыми руками останавливал колонну вражеской техники: видео

После вторжения российских вражеских войск на территорию Украины многие наши соотечественники бросились защищать родную землю. Один из таких - мужчина, который голыми руками бросился останавливать вражескую технику.
Видео отчаянного поступка появилось в сети.
На кадрах видно, что мужчина встал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и пытается ее остановить.
Где именно это происходило, не сообщается.
Однако технику с маркировкой Z в первый день атаки российских войск видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.
Ранее мы писали также о герое украинского матроса, который пожертвовал своей жизнью, чтобы взорвать мост в Геническе, дабы не дать врагу пройти.
Также сообщалось, как собственноручно сделать коктейль "Молотова".