Украинец голыми руками останавливал колонну вражеской техники: видео

На кадрах видно, что мужчина встал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и пытается ее остановить.

Где именно это происходило, не сообщается.

Однако технику с маркировкой Z в первый день атаки российских войск видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.