Українець голими руками зупиняв колону ворожої техніки: відео

На кадрах видно, що чоловік став на шляху колони російських броньовиків із маркуванням "Z" і намагається її зупинити.

Де саме це відбувалося, не повідомляється.

Проте техніку з маркуванням Z в перший день атаки російських військ бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.