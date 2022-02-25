Українець голими руками зупиняв колону ворожої техніки: відео

Після вторгнення російських ворожих військ на територію України багато наших співвітчизників кинулися боронити рідну землю. Один з таких - чоловік, який голіруч кинувся зупиняти ворожу техніку.
Відео відчайдушного вчинку з'явилося в мережі.
На кадрах видно, що чоловік став на шляху колони російських броньовиків із маркуванням "Z" і намагається її зупинити.
Де саме це відбувалося, не повідомляється.
Проте техніку з маркуванням Z в перший день атаки російських військ бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.
Раніше ми писали також про героя українського матроса, який пожертвував своїм життям, аби підірвати міст в Генічеську, щоб не дати ворогові пройти.
Також повідомлялося, як власноруч зробити коктейль "Молотова".