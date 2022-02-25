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Українець голими руками зупиняв колону ворожої техніки: відео

Автор: Світлана Мащенко

Після вторгнення російських ворожих військ на територію України багато наших співвітчизників кинулися боронити рідну землю. Один з таких - чоловік, який голіруч кинувся зупиняти ворожу техніку.

Відео відчайдушного вчинку з'явилося в мережі.

На кадрах видно, що чоловік став на шляху колони російських броньовиків із маркуванням "Z" і намагається її зупинити.

Де саме це відбувалося, не повідомляється.

Проте техніку з маркуванням Z в перший день атаки російських військ бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.

Раніше ми писали також про героя українського матроса, який пожертвував своїм життям, аби підірвати міст в Генічеську, щоб не дати ворогові пройти.

Також повідомлялося, як власноруч зробити коктейль "Молотова".

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