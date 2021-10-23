Украинец из-за "глюка" ПриватБанка потерял деньги: как это случилось

Клиенты "ПриватБанка" и дальше продолжают жаловаться на учреждение. В частности, на этот раз VIP-клиент возмутился, ведь он потерял тысячу гривен из-за "глюка" при переводе денег.
Об этом мужчина написал на сайте Минфина.
Он рассказал, что пытался перечислить деньги на свою карту в "ПриватБанке", чтобы закрыть кредитный лимит. Однако, во время транзакции произошла ошибка, и клиент потерял свои средства.
"Хочешь со своей карты Приват перекинуть деньги на свою карту Приват и закрыть там кредитный баланс? Заглючило их приложение в момент транзакции, изменило карты местами и вуаля - ты перекинул деньги со своей карты на свою карту и заплатил Привату 1000 грн", - написал мужчина.
Кроме того, у него возникли проблемы при разморозке своих счетов в банке. Мужчина отметил, что в банке якобы не доходят письма от исполнительной службы, хотя другие банковские учреждения уже сняли арест с его карт.
В учреждении пояснили, что они не смогли идентифицировать мужчину по данным в отзыве.
"К сожалению, нам не удалось вас идентифицировать по данным, указанным в отзыве. Мы обратились в личном сообщении и попросили ваши контакты, чтобы проверить информацию и разобраться подробнее в ситуациях, описанных вами", - отметил представитель банка.
Недавно мы сообщали, что в Приватбанке выдали валюту с плесенью и отказались ее принимать.
Также мы писали, что ПриватБанк попал в скандал с блокировкой карт.