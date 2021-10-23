Українець через "глюк" ПриватБанку втратив гроші: як це сталось

Він розповів, що намагався перерахувати гроші на свою карту в "ПриватБанку", щоб закрити кредитний ліміт. Однак, під час транзакції сталася помилка і клієнт втратив свої кошти.

"Хочеш зі своєї карти Приват перекинути гроші на свою карту Приват і закрити там кредитний баланс? Заглючив їх додаток в момент транзакції, змінило карти місцями і вуаля - ти перекинув гроші зі своєї картки на свою карту і заплатив Привату 1000 грн", - написав чоловік.

Окрім того, у нього виникли проблеми під час розморозки своїх рахунків у банку. Чоловік зазначив, що в банку нібито не доходять листи від виконавчої служби, хоча інші банківські установи вже зняли арешт з його карт.

Клієнт "ПриватБанку втратив 1 000 гривень через "глюк" (minfin.com)

Як відреагували в "ПриватБанку"

В установі пояснили, що вони не змогли ідентифікувати чоловіка за даними у відгуку.

"На жаль, нам не вдалося вас ідентифікувати по даним, зазначеним у відгуку. Ми звернулися в особистому повідомленні і запросили ваші контакти, щоб перевірити інформацію і розібратися докладніше в ситуаціях, описаних вами", - зазначив представник банку.