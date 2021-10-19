В Украине значительно сократилось производство яиц: что будет с ценами

"Такое значительное сокращение объемов производства в первую очередь связано со значительным ростом цен на зерновые культуры, а соответственно и на комбикорма, которые составляют основную часть себестоимости производства", - говорится в сообщении.

Из-за этого некоторые производители яиц или сократили производство, либо вообще прекратили его.

По словам аналитика Светланы Литвин, в сентябре 2021 года цены на яйца выросли на 66%. И это стало причиной сокращения производства. Также на цену может повлиять законопроект №5600, который Верховная Рада приняла в первом чтении.

Эксперт говорит, что, если законопроект примут, то цены на яйца возможно вырастут еще больше.