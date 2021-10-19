В Україні значно скоротилося виробництво яєць: що буде з цінами

В Україні за 9 місяців 2021 року промислове виробництво яєць скоротилося на 24%. Тому вартість яєць зросла і може підвищуватися далі.
Про це повідомляє Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на дані Держстату.
"Таке значне скорочення обсягів виробництва в першу чергу пов'язане зі значним зростанням цін на зернові культури, а відповідно і на комбікорми, які складають основну частину собівартості виробництва", - йдеться в повідомленні.
Через це деякі виробники яєць або скоротили виробництво, або взагалі припинили його.
За словами аналітика Світлани Литвин, у вересні 2021 року ціни на яйця зросли на 66%. І це стало причиною скорочення виробництва. Також на ціну може вплинути законопроєкт №5600, який Верховна Рада прийняла в першому читанні.
Експерт каже, що, якщо законопроект приймуть, то ціни на яйця можливо зростуть ще більше.
Нагадаємо, в Україні ціна на малину побила всі цінові рекорди. Тепер малина коштує дорожче навіть лохини, яка і так не всім доступна.
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