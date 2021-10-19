В Україні значно скоротилося виробництво яєць: що буде з цінами

"Таке значне скорочення обсягів виробництва в першу чергу пов'язане зі значним зростанням цін на зернові культури, а відповідно і на комбікорми, які складають основну частину собівартості виробництва", - йдеться в повідомленні.

Через це деякі виробники яєць або скоротили виробництво, або взагалі припинили його.

За словами аналітика Світлани Литвин, у вересні 2021 року ціни на яйця зросли на 66%. І це стало причиною скорочення виробництва. Також на ціну може вплинути законопроєкт №5600, який Верховна Рада прийняла в першому читанні.

Експерт каже, що, якщо законопроект приймуть, то ціни на яйця можливо зростуть ще більше.