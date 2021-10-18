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В Украине цены на сыр продолжают стремительно расти: названа причина и что будет дальше

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Понедельник 18 октября 2021 16:28
В Украине цены на сыр продолжают стремительно расти: названа причина и что будет дальше Фото: в Украине дорожает сыр (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Цена украинского сыра почти всегда была выше, чем вы других странах. Теперь наш сыр стоит значительно дороже, чем у наших соседей белорусов.

Об этом сообщает InfAgro.

Сыроделы говорят, что увеличение цены на их продукцию необходимо для выживания производства. При этом такая ситуация приводит к тому, что украинцы начинают покупать импортный сыр, который дешевле.

Это грозит тем, что, если в будущем цены выровняются, то многие будут отдавать предпочтение уже иностранным продуктам.

"Шансов быстро восстановить производство будет совсем мало, даже если вдруг украинское молоко станет дешевым, а цены на газ упадут в разы", - говорится в сообщении.

Некоторые крупные операторы в октябре хотят увеличить цену на сыр на очередные 5%. Это означает, что в продаже он не будет дешевле 220 гривен за килограмм.

В прошлом месяце выпуск настоящего сычужного сыра составил около 5,5 тысяч тонн, что на 18% меньше по сравнению с августом 2020 года. При этом в сентябре 2021 года сырного полутвердого продукта выпустили 3,8 тысяч тонн.

Ожидается, что производство сыра в Украине будет продолжать сокращаться.

Напомним, в Украине рекордно подорожало сало. Эксперты рассказали, почему так произошло.

Мы также писали о том, что в Украине подорожает подсолнечное масло.

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