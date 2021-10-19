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Украинская ягода побила ценовые рекорды: дороже, чем голубика

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Вторник 19 октября 2021 10:24
Украинская ягода побила ценовые рекорды: дороже, чем голубика Фото: Малина побила ценовые рекорды в Украине (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине цена на малину побила все ценовые рекорды. Она обогнала даже голубику, которая не всем доступна.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что у фермеров в этом сезоне ягоду покупали по 60 гривен за килограмм, а продавали уже по 160 гривен. Согласитесь, неплохой заработок. Малина - это вторая по популярности ягода после клубники.

Сейчас - осенью, сезон этой ягоды еще продолжается и она приносит небывалую прибыль.

Один из фермеров признается, что засадил гектар земли малиной еще 5 лет тому назад.

"Картошку садить мне невыгодно. На ней много не заработаешь. А вот малина! В этом году я заработал, как за все года", - хвастается селянин.

Отметим, что малина - это привередливая ягода, она быстро портится, поэтому экспортируют ее замороженную. Ее сортируют уже после заморозки.

Сейчас цена на ягоду - мало кому доступна, ведь на рынках ее продавали от 150 гривен за килограмм.

Как мы ранее писали, в Украине подорожает подсолнечное масло.

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