В Украине запустят бесплатные спутниковые каналы: появился список

Спутниковые каналы в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Спутниковые каналы в Украине можно будет смотреть бесплатно

Спутниковые каналы станут доступными в Украине с 16 марта 2020 года. Это нововведение недавно инициировал Владимир Зеленский. После того, как более 20 телеканалов были закодированы, некоторые из них вернутся, но в другом формате. Это будут четыре международные версии национальных каналов. В чем будет особенность нового телевидения - в материале Styler.

В свободном доступе на протяжении двух лет будут международные версии таких каналов:

"1+1 International",

"Интер +".

"Украина 24".

Вышеназванные каналы уже вещают на спутнике, а StarLightMedia создаст новый международный канал (сюда войдут проекты Нового канала, ICTV, СТБ). Название этого канала пока не разглашается.

В чем особенность международной версии телеканалов

Так, эти каналы не дублируют сетку основного канала. К примеру, премьеры шоу и сериалов не всегда можно будет посмотреть вовремя, а увидеть лишь в повторе, а кое-какие - показывать и вовсе не будут. Это связано с тем, что к примеру в Германии есть свой "Голос страны" и делать доступным в этой стране нашу версию станет грубым нарушением авторских прав.

На международных каналах не будет таких проектов, как тот же "Голос страны", "Танцы со звездами" и фильмопоказов Disney, Fox, Paramount, пишет КП в Украине. Но украинский продукт - ток-шоу, политические программы, сериалы - смотреть будет можно.

Кроме запуска международных каналов операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны будут разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для незащищенных социально слоев населения.

Напомним, в Украине 28 января 24 украинских канала, которые ранее были в свободном доступе, перешли на платное вещание. Это телеканалы главных украинских медиагрупп (1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group, медиа группа "Украина").