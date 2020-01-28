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В Украине исчезнет большинство телеканалов: сколько придется платить за ТВ

STYLERЖизнь    28.01.2020 - 13:39
В Украине исчезнет большинство телеканалов: сколько придется платить за ТВ
Блокировка каналов в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В Украине закодируют основную массу развлекательных телеканалов

Блокировка телеканалов в Украине из-за кодирования произойдет уже сегодня, 28 января. В список закрытых ТВ-каналов попали 24 вещателя главных украинских медиагрупп. Как вернуть себе "телевизор" и во сколько это обойдется - в материале Styler.

Кодировкой каналов медиакомпании закроют владельцам домашних спутниковых тарелок бесплатный доступ по всей стране. Теперь украинцам придется раскошелиться, чтобы продолжать смотреть любимые шоу, телесериалы и следить за новостями.

Какие каналы закодируют 28 января

В конце января бесплатный доступ со спутниковых тарелок будет закрыт в основном для развлекательных телеканалов:

  • 1+1 media - 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН, Бигуди;
  • StarLightMedia - СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце;
  • Inter Media Group - Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;
  • Медиа группа "Украина" - ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Эскулап ТВ.

Какие каналы останутся в открытом доступе

Кодирование телеканалов не коснется ряда новостных ТВ-каналов, таких как UA Перший, Прямой, 5 канал, NewsOne, 112 канал, ZIK, Эспресо ТВ, Рада, Культура и другие.

Как вернуть себе "телевизор"

Чтобы не остаться без "голубого экрана", украинцам со спутниковыми тарелками придется подключиться к одному из двух официальных провайдеров Украины - это Viasat и Xtra TV. Первый предлагает четыре "пакета", стоимость которых варьируется в пределах 69-116 грн/мес., ценовой диапазон второго варьируется в пределах 69-249 грн/мес.

При этом, чтобы заказать услугу, нужно будет подключиться. Один ТВ-тюнер обойдется в около 1000 гривен. А за вызов мастера с тюнером нужно будет заплатить около 1500 грн; если спутниковой тарелки нет, то набор тюнер + антенна + мастер обойдется в около 3000 гривен.

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