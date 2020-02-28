Украинцам разблокируют спутниковые каналы: что и когда будем смотреть

В Украине разблокируют спутниковые каналы (фото: pixabay.com)

Украинцы скоро смогут смотреть спутниковые каналы бесплатно

Спутниковые каналы в Украине будут разблокированы, после того как их закодировали в конце января. С такой инициативой выступил Владимир Зеленский в пятницу, 28 февраля.

По информации Офиса президента, до 16 марта 2020 в Украине через спутник запустят незакодированные международные версии общенациональных телеканалов.

А операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны будут разработать соцпакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для незащищенных социально слоев населения.

Кроме того, до 4 марта планируется расширить покрытие цифровым телевидением территории Украины, чтобы украинские каналы стали более доступными.

Всего в свободном доступе появится около 20 украинских телеканалов.

Зеленский также подчеркнул, что международная версия украинских телеканалов должна быть взвешенной и содержать приоритетный контент.

Напомним, в Украине с 28 января были закодированы 24 украинских канала, которые ранее были в свободном доступе. Медиагруппы 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН, Бигуди), StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце), Inter Media Group (Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм) Медиа группа "Украина" (ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Эскулап ТВ) перешли на платное вещание.