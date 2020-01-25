В Украине подорожает интернет и телевидение: сколько будем платить

Интернет и телевидение в Украине подорожают в 2020 году (фото: pixabay.com)

В Украине в 2020 году вырастет стоимость интернета и телевидения

В Украине в 2020 году подорожают интернет и телевидение. Связано это с поэтапным повышением цен от провайдеров, которые предоставляют украинцам такие услуги. На сколько вырастут цены на ТВ- и интернет-пакеты - в материале Styler.

Самый дешевый интернет в мире

Стоит отметить, что согласно западным исследованиям, в Украине едва ли не самый дешевый интернет в мире - в среднем месяц для пользователя обходится в 6,64 долларов в месяц (162,18 грн). Дешевле только в Сирии, где стоимость интернета равняется 6,6 долларов, пишет "ЛІГА.net".

К примеру, в Польше за месяц интернета придется выложить 15,78 долларов (385,42 грн). А в Германии - 28,7 (700,99 грн). При этом многие украинские эксперты уверены, что 6,6 долларов - завышенная цифра, в реальности месяц "безлимита" обходится в 4-5 долларов США (100-120 грн).

К слову, многие украинцы на сегодня покупают так называемые бандлы - кроме интернета заказывают еще ТВ в одном пакете. Обходится это в 7,7 долларов в среднем (188,07 грн). Некоторые провайдеры в бандлы включают еще и мобильную связь, что делает услугу дороже.

На сколько подорожает интернет в 2020 году

Эксперты уверены, что после подорожания на 15-25 грн в 2019 году, стоимость интернет-услуг снова возрастет в 2020-м, приближаясь к европейским ценам.

По средним оценкам услуга будет стоить на 5-7 % дороже. Таким образом, если исходить из реальной цены за "чистый интернет" в 100-120 грн, то в этом году стоит ожидать подорожания до 5-10 грн.

"Не ждем значительных повышений по интернету (в пределах 5%). Но если курс гривны пойдет вверх, то тогда это может быть и 10%", - предупреждают специалисты.

Телевидение подорожает больше

Телевидение в Украине в 2020 году возрастет в цене значительнее, уверены эксперты. А кодировка спутниковых сигналов крупнейших украинских телеканалов в конце января приведет к тому, что в стране скоро и вовсе исчезнет понятие "бесплатного телевидения".

"Провайдеры как минимум захотят компенсировать поднятие роялти медиа-групп, то есть ТВ-пакеты поднимутся в цене где-то на 24-30 гривен" - прогнозируют специалисты.

Напомним, что контент провайдерам продают, в том числе и украинские медиа-группы StarLightMedia, Интер, 1+1 Медиа, ТРК Украина. В конце января 2020 года они собираются закодировать спутниковый сигнал своих каналов, чтобы исключить к ним бесплатный доступ с домашних спутниковых тарелок.