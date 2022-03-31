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В Украине запустили еще одну программу помощи беженцам с детьми: как ее оформить

Фото: В Украине запустили еще одну помощь переселенцам с детьми (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине запустили еще одну программу семьям с детьми, которые пострадали из-за войны России против Украины. Программу финансовой поддержки начали ЮНИСЕФ совместно с Министерством социальной политики.

Кто может получить такую помощь и куда за ней обращаться – читайте в материале ниже.

Денежная помощь по новой программе составляет 2200 гривен на каждого члена семьи, но не более чем на 5 человек. Выплату пособия за 3 месяца проводят однократно.

Кто может получить такую помощь

Семьи, которые имеют 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок не достиг 2-х лет на момент подачи заявки;

Семьи, которые имеют 2 и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок с инвалидностью.

Как подать на такую помощь

Всем, кто попадает в выше указанные категории, нужно зарегистрировать на специальном сайте по этой ссылке.

Заявку могут подать не только кровные родители, но также приемные семьи или родители-воспитатели.

Все заявки будут рассматриваться специалистами ЮНИСЕФ и его партнерами. О решении сообщат на номер телефона, который будет указан при регистрации.

Как будут рассчитывать размер помощи

Сумма денежного пособия на одного человека – 2200 гривен, но в одной семье оформить можно только на 5 человек. Выплата пособия за 3 месяца проводится однократно и поступит на указанный банковский счет или дебетовую карту в течение 4 недель с момента подачи заявки.

Если в семье 5 человек, то за три месяца на карту должна прийти сумма в 33 тысячи гривен (По 2200 на 5 человек и на 3 месяца).

Эта выплата усилит государственную помощь семьям с детьми, которые пострадали от военных действий в Украине.

Как уточнили в ЮНИСЕФ, в приоритете семьи, где трое и больше несовершеннолетних детей, из которых хотя бы один ребенок не достиг 2 лет. А также – семьи с двумя или более детьми, где один или более детей имеет инвалидность.

Горячая линия по вопросам об этой программе: 0 800 600 017

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пенсионеры могут оформить помощь по программе еПідтримка в размере 6500 гривен.

А также рассказывали, в каких странах украинцы могут получить материальную помощь от государства.

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